Hyvinkää

Täsmäkeikka Romaniasta: Juuri maahan tullut kaksikko murtautui teollisuushalliin, poliisi otti kiinni Helsinki

Hyvinkäällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy