Hyvinkää

Hyvinkääläisen Mika Salomäen kierrätettäviä juomapillejä valmistava yritys valikoitui satojen yritysten joukos

Jyväskylässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/hyvinkaa/art-2000006162980.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtumassa

Oikaisu 25.10. kello 15.11: Toisin kuin jutussa aikaisemmin väitettiin Start again -sarjan voittaa vanhempi yritys, ei vanhempi startup-yritys.