Hyvinkää

Hyvinkään tuloveroprosentti ei nouse ensi vuonna





Hyvinkään tuloveroprosentti ei nouse ensi vuonna, ja se on 19,75 prosenttia. Valtuusto päätti prosentista kokouksessaan maanantaina.



Päätös veroprosentin pitämisestä ennallaan voitti muutosehdotuksen, jossa veroprosenttia olisi korotettu 0,25 prosenttia, äänin 45–6.



Päätös on kaupunginhallituksen esityksen mukainen. Hyvinkään tuloveroprosentti on pysynyt samana vuodesta 2014 lähtien.