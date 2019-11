Hyvinkää

16-vuotias junior handler -lahjakkuus Sabrina Snellman valmentaa lajin tulevia tähtiä Hyvinkäällä

Viisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joku

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Junior handler –toiminnalla