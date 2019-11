Hyvinkää

60-vuotias mies sai potkut, koska ei suostunut siirtymään töihin Suomesta Ruotsiin – Oikeus tuomitsi potkut lainvastaisiksi

Oikaisu 15.11.2019 kello 12.32: Toisin kuin jutussa alun perin kerrottiin, mies ei työskennellyt Hyvinkäällä vaan Lopella.

työskentelevä kuusikymppinen mies oli ollut viisi vuotta samassa yrityksessä töissä, kun työnantaja pyysi, että hän siirtyisi Lopelta Ruotsiin töihin. Työnantajan mukaan työntekijän pitäminen Suomessa ei ollut kannattavaa ja työntekijän jatkuvista työmatkoista Ruotsiin aiheutui paljon kustannuksia.Työntekijä kieltäytyi pyynnöstä, minkä seurauksena hänet irtisanottiin.Työntekijä vei asian oikeuteen vedoten muun muassa siihen, että työsuhteen päättäminen oli perusteetonta. Irtisanominen perustui tuotannollistaloudellisiin syihin, mutta tällaisia ei työntekijän mukaan ollut. Tämän lisäksi työntekijän mukaan muun muassa lain edellyttämää tilaisuutta tulla kuulluksi ei irtisanomisen yhteydessä annettu hänelle ja hänen mukaan työsopimuksen päättämisilmoitusta ei toimitettu lainmukaisella tavalla., jolla kuusikymppinen mies työskentelee, on erikoisala, eikä samaa työtä tekeviä ole kuin muutamia muita. Samaa työtä tarjoavia yrityksiä ei työntekijän mukaan ole Suomessa. Työntekijä uskoo, että hänen ikänsä ja se, että kyseessä on erikoisala tulevat vaikeuttamaan mahdollisuuksia saada töitä.”Kun tuotannollistaloudellinen irtisanominen edellyttää työn vähentymistä olennaisesti ja pysyvästi, olisi ollut vastaajan asia näyttää, että näin on tapahtunut”, Hyvinkään käräjäoikeus toteaa antamassaan tuomiossa 5. marraskuuta 2018.Käräjäoikeus katsoi, ettei työnantaja pystynyt osoittamaan tätä. Työsuhde päätettiin siis ilman perustetta. Käräjäoikeus määräsi työnantajan korvaamaan työntekijälle summan, joka vastaa kymmenen kuukauden palkkaa, tässä tapauksessa 37 550 euroa. Osa summasta tulisi maksaa takaisin työttömyysvakuutusrahastolle.Muilta osin käräjäoikeus kuitenkin totesi työnantajan toimineen lain edellyttämällä tavalla. Nämä työntekijän muut kuin irtisanomisperusteeseen liittyvät väitteet ja niiden selvittäminen olivat aiheuttaneet työnantajalle merkittäviä kuluja. Tästä syystä käräjäoikeus katsoi, että työnantaja on velvollinen korvaamaan vain puolet työntekijän oikeudenkäyntikuluista.valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Syy valitukselle ei ilmene oikeudenkäynnin asiakirjoista. Hän perui myöhemmin valituksensa. Valitus kuitenkin ehti aiheuttaa työnantajalle oikeudenkäyntiin liittyviä kustannuksia.Helsingin hovioikeuden päätöksen mukaan irtisanotun työntekijän on korvattava valituksesta aiheutuneet kulut, tässä tapauksessa asiamiehen 750 euron laskun kolmesta tunnista. Muilta osin käräjäoikeuden tuomio jää voimaan.