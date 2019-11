Hyvinkää

Mies huomasi vaatekassinsa unohtuneen ja lähti tekemään U-käännöstä keskellä Lahden moottoritietä: Seurasi tuh

Työpaikalle

Tapahtumat

Tuomittu

Oikeuden

unohtunut kassi aiheutti tapahtumaketjun, jonka seurauksena kaksi autoa kolaroi pahoin ja kolme ihmistä loukkaantui Lahden moottoritiellä Mäntsälän kohdalla.Onnettomuus sattui elokuisena perjantai-iltapäivänä 2018, kun pakettiautollaan huoltorampin kautta U-käännöstä suunnitellut mies ajoi henkilöauton eteen. Henkilöauton kuljettaja ja matkustaja loukkaantuivat.Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi pakettiautolla liikenteessä olleen 59-vuotiaan miehen toukokuun lopulla ehdolliseen vankeuteen, ajokieltoon ja korvauksiin. Tuomio tuli törkeästä liikenteen vaarantamisesta ja törkeästä vammantuottamisesta.Tuomittu velvoitettiin maksamaan vakuutusyhtiölle runsaat 75 800 euroa viivästyskorkoineen korvaukseksi asianomistajille maksetuista vakuutuskorvauksista.Tuomittu valitti ratkaisusta Helsingin hovioikeuteen, joka päätti torstaina, ettei se myönnä jatkokäsittelylupaa. Näin ollen käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.saivat alkunsa, kun Lahden moottoritietä pakettiautolla matkannut mies pysäytti autonsa pientareelle tarkistaakseen, oliko hänen kassinsa jäänyt työpaikalle. Lahteen päin menevien kaistojen oikealle puolelle pysähtynyt mies huomasi, ettei kassi ole kyydissä ja päätti kääntyä moottoritien huoltorampin kautta takaisin paluusuuntaan vieville kaistoille.Kertomansa mukaan mies oli tarkkaillut tietä auton peilien ja takaikkunan kautta ja odottanut hetkeä, kun takaa ei tulisi autoja. Kun hetki hänen mielestään koitti, hän lähti kääntymään kaistojen yli.Samaan aikaan henkilöautolla liikenteessä ollut kuljettaja, jolla oli kyydissään 7-vuotias lapsi, oli ohittanut matkallaan Lahteen päin useamman auton letkan ja oli sen vuoksi vasemman puoleisella kaistalla. Auton vakionopeuden säädin oli säädetty nopeudelle 120 kilometriä tunnissa.Hän ehti vapauttaa vakionopeudensäätimen painamalla kevyesti jarrua ja nähdä, että pakettiauton pyörät kääntyvät, kun yhtäkkiä pakettiauto oli tullut kaistalle poikittain hänen eteensä.Henkilöauton kuljettaja painoi jarrun pohjaan mutta ei ehtinyt väistää. Auto törmäsi kovalla voimalla keskelle pakettiauton vasenta kylkeä.Törmäyksen seurauksena ajoneuvot ajautuvat kaistojen väliselle viheralueelle ja vaurioituivat pahoin. Molemmat kuljettaja ja henkilöautossa ollut lapsi loukkaantuivat. Henkilöauton kuljettajalle aiheutui muun muassa sääriluun, kantaluun ja jalkaterän murtumat sekä ruhjevammoja.Tapahtuma-aikaan oli hyvä näkyvyys ja ajokeli, ja liikennettä oli paljon.myönsi käräjäoikeudessa, että syytteen teonkuvaus pitää ”sinänsä paikkaansa”, vaikka hän oli pyrkinyt varmistamaan, ettei yksikään auto lähestynyt kääntöpaikkaa. Hän myönsi menettelynsä olleen typerää ja varomatonta, mutta tunnusti syyllistyneensä vain liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vammantuottamiseen, eikä pitänyt niitä kokonaisuutena arvostellen törkeinä.Korvausten osalta hän vaati jo käräjäoikeudessa sovittelua, koska piti täyttä korvausvelvollisuutta kohtuuttomana. Voidakseen maksaa täydet korvaukset, hän joutuisi myymään asuntonsa.Käräjäoikeus toteaa perusteluissaan, että ajattaessa moottoritienopeudella, eli 100 tai 120 kilometriä tunnissa, auto etenee sekunnissa noin 30 metrin matkan. Näin ollen silmämääräisestikin kaukana oleva auto tulee kohdalle hetkessä.Pysähdyksistä liikkeelle lähtevän auton nopeusero moottoritienopeudella liikkuvaan verrattuna on vielä liikkeelle lähtemisenkin jälkeen hetken aikaa hyvin suuri. Moottoritien pientareelle pysähtyminen on kielletty juuri sen vuoksi, että pysähdyksistä liikkeelle lähteminen on äärimmäisen vaarallista.mukaan on selvää, että tuomittu on tiennyt rikkovansa liikennelain säännöksiä, ja hänen on pitänyt ymmärtää menettelynsä vaarallisuus. Menettelyn vakavuus ja aiheutuneen vahingon määrän vuoksi teot eivät ole sovitettavissa sakoilla.Koska tuomitulla ei ollut aiempia vankeustuomioita, hänen kuuden kuukauden vankeusrangaistus määrättiin ehdollisena. Ajokieltoa tuli yli puoli vuotta.Korvausvelvollisuuden osalta käräjäoikeus totesi, että tuomittu on aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudellaan. Sen takia hän on velvollinen korvaamaan vakuutusyhtiöille sen asianomistajille maksamat summat.Tilanteessa oli oikeuden mukaan sovittelua puoltavia taloudellista asiaa koskevia tekijöitä, mutta tieliikennelain tietoisen rikkomisen tähden oikeus katsoi, että korvausvelvollisuus on määrättävä täysimääräisenä.