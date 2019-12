Hyvinkää

Taidekouluja käymätön maalari ryyppäsi, räyhäsi ja elosteli estottomasti – 120 vuotta sitten syntynyt Yrjö Saa

Kirkkaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yrjö Saarisen syntymästä tulee kuluneeksi 120 vuotta 13. joulukuuta.