enkeleitä, kuusia, ripustettavia timanttimuotoisia koristeita, valopalloköynnöksiä ja lahjapakkauksia. Vain mielikuvitus on rajana kun hyvinkääläinen taiteilija Katri Oikarinen keksii kirjan sivuille käyttöä.Ideoita on tullut jopa niin runsaasti, että Oikarinen alkoi pitää kirja-askartelukursseja ja ideoista syntyi lopulta kokonainen kirja, Luo aarteita vanhoista kirjoista: yli 40 oivaltavaa ideaa. Kirja on saatavilla esimerkiksi Hyvinkään ja pääkaupunkiseudun kirjastoista.Kirjasta löytyvät ideat sopivat hyvin esimerkiksi sellaiselle, jonka joulubudjetti on tiukka tai joka on kiinnostunut kierrättämisestä. Materiaalista ei ainakaan ole pulaa.”Sellaisia vanhoja kirjoja, joista ihmiset haluavat päästä eroon löytyy kyllä paljon”, sanoo Oikarinen.Kaikki alkoi siitä, kun Oikarinen halusi tehdä makuuhuoneeseensa salaoven. Hän haki poistoon meneviä kirjoja ja leikkasi niistä selät irti.Joku muu olisi ehkä heittänyt ylijääneen, tarpeettoman materiaalin roskiin, mutta kierrätyshenkinen hyvinkääläinen ei raaskinut.Työhuoneessa materiaalista alkoi pikkuhiljaa syntyä toinen toistaan kekseliäämpiä luomuksia ja Oikarinen huomasi, että sivut taipuivat myös herkiksi valaisimiksi tai esimerkiksi paketointimateriaaliksi.Vaikka Oikarinen itse onkin taiteilijana erittäin taitava käsistään hänen mukaan kirjassa olevat ideat soveltuvat monenlaiselle askartelijalle.”Olen askarrellut lasten, aikuisten ja vanhempien ihmisten kanssa. Jos osaa taittaa tavallisen paperiarkin puoliksi niin tästäkin selviää.””Toki on löytynyt myös niitä, jolta sekään ei ole onnistunut”, hän kuitenkin lisää.Ensimmäiseen yritykseen kannattaa hänen mielestä aina suhtautua harjoittelukappaleena ja varata materiaalia riittävästi.Sellaiselle, jolla on tiukka joulubudjetti tai joka on muuten vain kiinnostunut kierrätyksestä, lahjojen ja koristeiden askartelu vanhoista kirjoista soveltuu erityisen hyvin. Vanhoista kirjoista tehdystä lahjasta saa helposti myös hyvin henkilökohtaisen lahjan.”Syvyyttä voi tuoda kirjan alkuperän mukaan. Lahjasta tulee paljon kiinnostavampi ja merkityksellisempi jos löytää sellaisia vanhoja kirjoja, jotka viittaavat lahjan saajaan.””Esimerkiksi sellaiselle, joka tykkää musiikista voi askarrella lahjan vanhasta nuottikirjasta. Tai jos lahjan saaja tykkää runoista voi käyttää vanhaa runokirjaa.”Vanhat, kellastuneet sivut ovat erityisen kauniita, mutta niissä on syytä olla tarkkana.”Riippuu vähän siitä, mitä on tekemässä, mutta jos on todella vanha ja hauras kirja, sivut saattavat revetä kun niitä taittaa. Kannattaa vähän testailla ja katsoa. Kaikki kellastuneet sivut eivät kuitenkaan ole hauraita.”Yhdistelemällä kellastuneita ja vaaleita sivuja voi myös saada mielenkiintoisia kokonaisuuksia.