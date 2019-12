Hyvinkää

Hyvinkää harkitsee asuntomessujen hakemista toistamiseen lyhyen ajan sisään – taustalla pelko asukasluvun lask

Hyvinkäällä

Asuntomessut

on virinnyt ajatus hakea kaupunkiin asuntomessuja, jotta kaupungin väkiluku ei enää laskisi.Asuntomessujen hakemista Hyvinkäälle esitetään Kristiina Urtamon (vihr) johdolla tehdyssä valtuustoaloitteessa. Aloitteentekijöiden mielestä asuntomessut ovat hyvä työväline siihen, että Hyvinkään väestömäärä saadaan uudelleen kasvuun. Hyvinkään asukasluku oli vuodenvaihteessa 46 504, asukasluku väheni 235 henkilöllä edellisvuoteen verrattuna.Lähiympäristön Kuuma-kunnista Järvenpään, Keravan ja Tuusulan asukasluvut kasvoivat samalla aikavälillä.Hyvinkäällä järjestettiin asuntomessut vuonna 2013. Aloitteentekijät huomauttavat aloitteessaan, että kunnan väkiluku kasvoi vuonna 2014 596 henkilöllä edellisvuoteen verrattuna.Marraskuun puolivälissä kokoontunut kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaavoitusyksikön ja teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.voivat kääntää Hyvinkään kasvukunnaksi, jos alue- ja väestökehitystutkija Timo Aron havainnot aikaisempien messupaikkakuntien kehityksestä toteutuvat.”Asuntomessut ovat usein olleet positiivisesti laukaiseva tekijä, joka vaikuttaa myönteisesti alueen muuhunkin kehitykseen. Kaupungin tunnettuus ja mainekuva ovat parantuneet asuntomessujen ansiosta”, Aro toteaa.2010-luvulla asuntomessut ovat Aron havaintojen mukaan kasvattaneet Poria ja Kouvolaa lukuunottamatta messupaikkakunnan asukaslukua lyhyellä aikavälillä. Porissa ja Kouvolassa asuntomessujen positiivinen vaikutus näkyy kaupunkirakenteen sisällä messualueella ja sen lähiympäristössä.Tutkija sanoo messujen tuoneen paikkakunnalle hyviä keski- ja hyvätuloisia aktiivi-iässä olevia asukkaita, jotka ovat esimerkiksi juuri perustamassa perhettä.”Asuntomessuilla on myös muita positiivisia vaikutuksia. Ne ovat antaneet hyviä sykäyksiä kaupungin muun infrastruktuurin parantamiseen, muun muassa liikenneyhteyksiä on parannettu.”Kuuma-kunnat isännöivät asuntomessuja lähivuosina. Tuusulassa messut ovat ensi vuonna ja Keravalla vuonna 2024.