Hyvinkää

943 300 tupakantumppia kerännyt eläkeläispariskunta palkittiin – miljoonan tumpin raja häämöttää ensi syksynä

Tupakantumppien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/hyvinkaa/art-2000006220695.html

”Säälin saa lahjaksi, kateus pitää ansaita. Mitä enemmän menestystä saadaan, sitä enemmän näkyy myös kateutta.”

Ympäristölautakunta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erkkilät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

keräämisellä kuuluisaksi tulleet eläkeläiset Kaija ja Ilkka Erkkilä ovat saaneet Hyvinkään ympäristöpalkinnon. Pariskunta on kerännyt viime vuosien aikana liki miljoona tumppia ja parituhatta kassillista roskaa.Hyvinkään ympäristölautakunta myönsi palkinnon torstaina, ja huomionosoitus lämmitti kaksikkoa.”Kupliva ilo on ollut rinnassa koko vuorokauden! Erityisen hyvältä tuntui se, että raati oli täysin yksimielinen valinnassaan”, riemuitsee Ilkka Erkkilä.Rahapalkinto on konkreettinen kiitos. Palkinnon suuruus on 500 euroa ja pariskunta suunnittelee käyttävänsä sen jollain tavalla paremman ympäristön hyväksi.Erkkilät ovat käyttäneet ympäristön hyväksi omaa rahaa jo noin 18 000 euroa, muun muassa polttoaineeseen ja muiden ympäristön eteen vapaaehtoistyötä tekevien palkitsemiseen. Rahan lisäksi pariskunta on käyttänyt roskien keräämiseen runsaasti omaa aikaa. Arviolta he käyttävät tähän 2–3,5 tuntia noin 3–4 kertaa viikossa.”Tällä hetkellä roskasaldo on 943 300 tupakantumppia ja 2 605 kassillista roskaa. Tavoitteena on saada miljoonan tumpin raja rikki ensi vuoden lokakuussa, sillä silloin tulee kuluneeksi tasan yhdeksän vuotta siitä, kun aloitimme roskamatkamme.”perustelee palkinnon myöntämistä Erkkilöille muun muassa sillä, että pariskunta on saanut valtakunnallista kuuluisuutta pyyteettömästä vapaaehtoistyöstään puhtaamman ja viihtyisämmän elinympäristön eteen.Heidän ansiosta Hyvinkäällä ollaan myös entistä enemmän huomioitu roskaamista kaupunkisuunnittelussa. Pariskunnan aloitteesta esimerkiksi monen roskiksen yhteyteen on saatu tupakantumppiosio.”Säälin saa lahjaksi, kateus pitää ansaita. Mitä enemmän menestystä saadaan, sitä enemmän näkyy myös kateutta. Kateus on suomalaisen perisynti ja sitä olemme kokeneet paljon. Ihmisen musta puoli on yllättävä.”Erkkilöiden tekemä työ on saanut monet miettimään omaa saamattomuuttaan. Osa onkin tullut pariskunnalle sanomaan, että heitä nolottaa, etteivät ole itse ryhtyneet toimiin ympäristön eteen.”Etenkin Hyvinkäällä suurin osa palautteesta on kuitenkin positiivista. Sanoisin, että 98 prosenttia on pelkkää hyvää ja kiitosta.”aloittivat roskien keräämisen vuonna 2011 asuessaan vielä Tampereella. Jo alusta syntyi ajatus pitää roskien määrästä kirjaa. Erkkilöiden mielestä luvut kertovat ihmisille konkreettisemmin kuinka suurista määristä roskia tai tumppeja oikeasti on kyseessä. Luvut myös motivoivat pariskuntaa ja kaikki roskasaldot merkitään lokikirjaan.Elokuussa Erkkilät rikkoivat 900 000 tupakantumpin rajan.”900 000 tupakantumppia on veret seisauttava luku. Toivon, että näillä lukemilla saadaan aikuiset oikeasti pysähtymään ja miettimään”, kertoi Ilkka Erkkilä tuolloin.Tavoitteena roskien keräämisessä on sekä halu suojella ympäristöä että saada ihmiset havahtumaan roskaamiseen. Pariskunnan mielestä suurimmat syyt roskaamiseen tuntuu olevan piittaamattomuus ja tietämättömyys. Monet tupakoitsijat eivät esimerkiksi tiedä, että tumpista päätyy luontoon mikromuovia ja myrkkyjä, kuten arsenikkia ja lyijyä.Tumppien lisäksi ympäristöstä löytyy paljon karkkipapereita ja take away -kulttuurista aiheutuvia roskia, kun ihmiset viskaavat esimerkiksi autosta pahvimukeja, ylijääneitä serviettejä sekä suola- ja pippuripakkauksia.