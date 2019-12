Hyvinkää

Ekaluokkalaiset alkavat opiskella venäjän kieltä Hyvinkäällä: ”Lapset oikein imevät sanoja ja fraaseja”

Hyvinkäällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvinkään kaupungin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy