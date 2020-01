Hyvinkää

Keittiön lattian alta paljastui yllätys – Nainen osti tuttavapariskunnalta 300 000 euron hometalon ja joutui m

Naisen

Nainen osti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hoviokeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hovioikeus

Helsingin

talokauppa muuttui painajaiseksi, kun huonokuntoinen talo vei hänen terveytensä ja hovioikeus katsoi, ettei talokauppaa tarvitse purkaa tai antaa hinnanalennusta. Hyvinkään käräjäoikeus oli aiemmin päättänyt hinnanalennuksesta, mutta tämän päätöksen hovioikeus siis kumosi.helmikuussa 2014 aikaisemmin tuntemaltaan pariskunnalta vuonna 1932 rakennetun ja myöhemmin remontoidun puurunkoisen omakotitalon Riihimäellä 280 000 eurolla. Talo on huoneistoalaltaan 150,5 neliön suuruinen.Osapuolet solmivat kaupan ilman välittäjää, eikä kuntotarkastusta tehty kaupan yhteydessä.Ostaja oli asunut talossa muutaman kuukauden vuokralla ennen kaupantekoa. Kaupanteon jälkeen keväällä 2014 ostaja oli ollut paljon ulkomailla. Loppusyksystä 2014 ostaja asui talossaan enemmän, tuolloin hänen migreeninsä paheni.Rakennuksen yläpohjassa ja alapohjassa todettiin virheet vuonna 2015. Tuolloin rakennuksessa tehtiin uusi kuntotarkastus. Huhtikuussa 2015 tehty kuntotarkastus osoitti rakennuksessa olevan merkittäviä laho- ja kosteusvaurioita sekä homekasvustoa.Ostaja muutti kuntotarkastuksen jälkeen pois omakotitalosta. Hänellä ei ollut migreenikohtauksia talosta muuton jälkeen.päätti, onko kiinteistökauppa purettava ja onko suoritettava hinnanalennuksia sekä korvauksia.Talon myynyt pariskunta oli itse ostanut talon vuonna 2008. Tuolloin taloon oli tehty kuntotarkastus, mutta tarkastuksessa ei tarkastettu alapohjaa. Rakennuksen alapohja oli tarkastettu edellisen kerran vuonna 2000.Vuonna 2000 tehdyssä tarkastuskertomuksesta oli selvästi todettavissa, että alapohjassa oli vakava vaurio. Kertomus totesi, että alapohjan korjaustyö oli tehty puutteellisesti ja sen vuoksi oli ollut olemassa vaara vaurion etenemisestä. Lattian hirsissä oli merkittäviä lahovaurioita ja rossipohjan alla lähes humukseksi maatunutta ainesta. Alapohjan tuuletusaukot olivat aivan maanpinnan talossa. Rossipohjaan saattoi päästä vettä lumien sulaessa.Keittiön lattiassa oli luukku alapohjaan. Keittiön luukkua ei kuitenkaan ollut koskaan avattu. Sen avaaminen olisi myyjien mukaan edellyttänyt kaapin ja hyllyn irrottamista. Myyjä ei ollut muistanut, oliko ostajan kanssa ollut puhetta alapohjasta. Myyjä sanoi kuitenkin, että jossain vaiheessa oli ollut tutustumistilaisuus, jossa ostajalle oli näytetty luukun paikka.Ostaja oli asunut rakennuksessa muutaman kuukauden vuokralla ennen kaupan solmimista. Hovioikeuden mukaan hän on tuolloin voinut todeta, että alapohjan tarkastukseen tarkoitettu luukku ei ollut ollut käytettävissä. Tästä ostaja on hovioikeuden mielestä voinut päätellä, ettei talon myynyt pariskunta ollut voinut tarkastaa alapohjaa, ja että ainoat tiedot alapohjan kunnosta olivat olleet vuodelta 2000.Hovioikeus toteaa lisäksi vuoden 2000 tarkastuskertomuksesta ilmenneen, että on ollut vaara vaurion etenemisestä. Tämän vuoksi ostaja ei ole voinut hovioikeuden mielestä voinut luottaa siihen, että korjaukset olisi tehty siten, ettei vaurio olisi ehtinyt edetä.katsoikin, että ostajalla on ollut näissä olosuhteissa ollut erityinen syy selvittää alapohjan kunto myös tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä käyttäen. Hovioikeus katsoi toisin kuin käräjäoikeus, että ostaja ei ole täyttänyt selonottovelvollisuuttaan eikä hän siksi voi vedota laatuvirheeseen alapohjan vaurioissa.Rakennuksen yläpohjan tuuletus oli puolestaan todettu riittämättömäksi jo vuosina 2000 ja 2008 tehdyissä tarkastuksissa. Naiselle talon myynyt pariskunta oli rakentanut yläpohjaan tuuletusaukot kehotuksen mukaisesti.Yläpohjaan on ollut esteetön pääsyt yläkerrassa olevan luukun kautta. Ostaja oli kurkistanut luukusta, muttei ollut mennyt tarkastamaan yläpohjaa. Tarkastusraporttien mukaan yläpohjassa on ollut tummuneita ja lahonneita puita sekä näkyvää homekasvustoa. Hovioikeus katsoi siksi, että yläpohjan vaurioituminen olisi ollut ostajan havaittavissa tarkastuksessa ennen kauppaa. Näin ostaja ei saa laatuvirheenä vedota yläpohjan virheeseen.hovioikeus katsoi 3. tammikuuta antamallaan päätöksellä, että ostajan vaatimukset kaupan purkamisesta ja hinnanalennuksesta sekä myyjien velvoittamisesta suorittamaan ostajalle korvauksia on hylättävä.Ostaja tuomittiin myös korvaamaan myyjille käräjä- ja hovioikeudenkäyntikulut, noin 33 000 euroa.Hyvinkään käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt vaatimuksen kiinteistön kaupan purkamisesta ja velvoittanut myyjät suorittamaan ostajalle 50 000 euron hinnanalennuksen ja maksamaan ostajalle käsittely- ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä 29 500 euroa.Ostaja ja myyjät valittivat käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Hovioikeuden tuomioon voi hakea muutoksenhakulupaa korkeimmalta oikeudelta.