Hyvinkää

Citymarket ja Prisma saavat omat Alkot alle sadan metrin päähän toisistaan, Lidl jää nuolemaan näppejään

Hyvinkäällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lidl

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy