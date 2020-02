Hyvinkää

Anssi Hännisen aamukahvi vaihtui ilon kyyneliin, kun puhelin soi: Missio muuttaa Hyvinkää laatuoluiden tyyssij

Helsinki Beer Festival

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hännisen

https://www.hs.fi/kaupunki/hyvinkaa/art-2000006016922.html

Helsinki Beer Festivalin

Crafters palkitaan Helsinki Beer Festivalilla Kaapelitehtaalla 3.–4. huhtikuuta 2020.