Ulkona maanantai-ilta pimenee, mutta Hyvinkäällä sijaitsevassa Koirakylpylä Onnenkoirassa on täysi tohina päällä. Sieraimiin leijailee mielenkiintoinen yhdistelmä allasveden ja märän koiran hajua. Ilma on kostea ja trooppinen.

Vuoroaan odottava nelijalkainen asiakas haukkuu muutaman kerran kärsimättömästi. Se saa kuitenkin vielä odottaa. Viidestä chihuahuasta koostuvalla koirajengillä on vielä muutama minuutti uimavuoroa jäljellä.

Altaan reunalta kuuluu tasaisin väliajoin omistajien Tuula Hokkasen ja Minna Pasurin kannustuksia.

”Hyvä Maukka! Maukka on ikiliikkuja”, kehuu Pasuri.

Allas ei ole kuin 16 metriä pitkä ja 6 metriä leveä, mutta chihuahua on maailman pienin koirarotu. Kovakuntoinen Maukka ehkä jaksaa, mutta Nuppu, Peppi-Esteri, Ukko ja Enni alkavat pikkuhiljaa hyytymään. Kohta on uitu jo puoli tuntia.

”Jos miettii lenkkeilyä niin tämä on huomattavasti tehokkaampaa. Voin kertoa, että on aika hiljaista, kun tullaan kotiin. Hyvin nukkuvat tämän jälkeen”, sanoo Pasuri.

Hän vei ensimmäistä kertaa koiransa koirauimalaan noin 3,5 vuotta sitten. Yhdellä koiralla oli polviongelmia ja eläinlääkäri suositteli uintia. Kuten myös ihmisille, uinti on tehokas, mutta nivelille hellävarainen laji.

Yleisesti ajatellaan, että kaikki koirat osaavat uida. Koirakylpyläyrittäjä ja uimaohjaaja Tuovi Ahola tietää yhdentoista vuoden kokemuksella, että näin ei aina ole.

Jotkut koirat hallitsevat heti alusta asti oikean tekniikan, eli ne uivat takapuoli tarpeeksi korkealla ja leuka vedessä. Toiset taas voivat veteen joutuessaan uuvuttaa itsensä väärällä tekniikalla. Monet koirat esimerkiksi pyrkivät vedessä pystyyn ja räpiköivät etutassuillaan vettä kasvoille.

Siksi voikin olla turvallisempaa tutustuttaa koira uimiseen koirauimalassa ohjaajan avulla.

”Itselläni on esimerkiksi ollut useita mäyräkoiria ja ne ovat hyvä esimerkki siitä, että uimista pitää opetella. Niillä on voimakas häntä ja pitkä runko. Jotkut niistä ovat heti suvereeneja vedessä, mutta toiset käyttävät häntää liian voimakkaasti ja pyörähtävät jatkuvasti selälleen. Ne tekevät ikään kuin eskimokäännöksen”, sanoo Ahola.

Kello lyö 17.30 ja siskokset Miia Laiho ja Mirka Ylätalo odottavat jo allaspuolelle pääsyä. Heidän koirat ovat käyneet suihkun kautta ja ovat valmiina treeneihin.

”No niin, chihut menee nyt suihkuun ja sitten kuivattelemaan”, Ahola ohjeistaa.

Laihon setteri Alma on jo kokenut konkari ja oikea vesipeto. Se lähtee innolla veteen polskimaan. Tekniikka on jo hyvällä mallilla ja se ui nopeasti ja varmasti altaan päädystä toiseen ilman pelastusliivejä. Setteri Bellalla taas on vielä vähän opettelemista. Toisaalta sillä onkin vasta toinen kerta menossa ja jännitys on ymmärrettävää.

”Alma oli alussa ihan samanlainen kuin Bella. Meni sellainen kolmisen kertaa ennen kuin se syttyi tähän. Nyt käydään vähintään kolme kertaa kuukaudessa”, sanoo Laiho.

Siskonsa innostamana Ylätalokin on tullut mukaan snautserinsa Lakun kanssa. Ensikertalaisille annetaan runsaasti ohjeita.

”Alussa koira pyrkii aina sivuilta ylös. Sille pitää ensin opetella oikeat poistumisreitit, eli altaan päädyissä sijaitsevat rampit. Mene sinne toiseen päätyyn ja kutsu sitä”, Ahola neuvoo Ylätaloa.

Yksi uimavuoro on puoli tuntia ja altaassa saa kerralla olla korkeintaan viisi koiraa. Kokeneet ja edistyneet uimarit voivat omistajansa opastuksella uida altaassa itsenäisesti ja vaikka noutaa vedestä leluja. Ensikertalaisille suositellaan aina lisämaksullista ohjaajaa, eli uittajaa.

Kaikki koirat eivät suuntaa häntä riemusta heiluen vapaaehtoisesti veteen.

”Olen kaikkien koirien kauhu! Minulla on kuitenkin yksi periaate ja se on se, etten uita paniikissa olevaa koiraa. Tällaisia on kuitenkin ollut vain muutama urani aikana.”

Pieni vastahakoisuus on eri asia. On luonnollista, että koira pyrkii väsyessään pois – sehän ei voi tietää kuinka kauan sen pitää jaksaa.

”Jos me namien kanssa yritettäisi houkutella kaikkia veteen niin menisi 5-6 puolituntista ennen kuin koira pääsisi uimaan asti. Samalla koiran suorituspaineet vaan kasvavat.”

Pelastusliiveissä olevaa kahvaa hyödyntäen Laku nostetaan määrätietoisesti veteen. Se ottaa tilanteen ammattimaisesti haltuun.

”Katos, tämä on itse asiassa aika hyvä uimari. Hyvin menee”, Ahola toteaa.

Voisi ehkä ajatella, että on hyvä tutustua uintiin altaassa ensin niin, ettei muita koiria ole paikalla.

”On kuitenkin parempi, että ensikertalaisella on myös muita lajitovereita paikalla, joista voi ottaa mallia. Minähän en voi koiralle näyttää, että näin tulisi uida”, sanoo Ahola.

Hyvinkään Onnenkoira avattiin vuonna 2008 ja on Aholan tietojen mukaan Suomen ensimmäinen koirauimala. Kilpailua on sittemmin tullut runsaasti enemmän ja nykyisin Suomessa on jo yli kymmenen koirauimalaa.

Aholan mielestä tämä on tervetullutta, sillä esimerkiksi Onnenkoira on jo vuosikausia ollut sesonkiaikaan maksimikapasiteetissaan. Etenkin viikonloppujen vuorot varataan jopa kolme viikkoa etukäteen. Silloin Ahola uittaa koiria aamukymmenestä aina iltakahdeksaan.

Toinen muutos on tapahtunut ihmisten asenteessa.

”Aikaisemmin oli jopa vähän tabu myöntää, että panostaa niin paljon koiraansa. Sitä vähän hävettiin. Nykyisin on paljon hyväksyttävämpää viedä koira kylpylään uimaan.”