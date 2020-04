Ensin peruttiin isot esiintymiset, kuten esimerkiksi vapun ja pääsiäisen keikat. Sitten yksitellen alkoivat hävitä myös muut kalenterin varaukset koronatilanteen takia: päiväkoti-, synttäri-, hääkeikat sekä esiintymiset perhejuhlissa.

”Tämä kevät olisi ollut minulla hyvin täynnä. Olisi ollut niin isoja keikkavetoja ja aikuisten klubikeikkoja kuin myös lasten keikkoja. Vappu oli minulla esimerkiksi täysin loppuunmyyty. Kunnes se ei enää ollutkaan”, kertoo hyvinkääläinen taikuri ja saippuakuplataiteilija Taija Kummelus-Eskelinen.

Joillekin hän saattaa olla tutumpi nimellä Taika Taija. Kyseisellä artistinimellä hän on jo kolme vuotta toiminut ammattitaikurina ja vajaa vuoden myös saippuakuplataiteilijana.

Saippuakuplataiteilija yhdistää esiintymisissään erilaisia saippuakuplatemppuja.

Kummelus-Eskelinen innostui kuplista nähtyään italialaisen saippuakuplataiteilijan vaikuttavan esityksen. Hän opiskeli esiintymismuotoa Espanjassa ja ryhtyi vajaa vuosi sitten tekemään ammattitaikurihommien ohella myös saippuakuplaesityksiä. Kyse on melko uudesta ilmiöstä ainakin Suomessa, eikä Kummelus-Eskelisen lisäksi ole kuin muutama muu kuplataidetta tekevä.

Alkuun keikkoja oli vähemmän, mutta sitten kuplien suosio kasvoi. Kunnes koronavirus iski.

Tilanne näytti ensin synkältä.

”Kun alkujärkytys oli ohi ajattelin kuitenkin, etten voi vain jäädä pyörittelemään peukaloita. Mietin mitä voisin tehdä.”

Samaa ovat pohtineet monet vanhemmat, joita mietityttää miten koronakriisin aikaan voisi pitää juhlia tai ilahduttaa lasta.

Kummelus-Eskelinen keksi ratkaisun. Hän päätteli, että voisi mennä synttärisankarin talon eteen esiintymään siten, että sankari voisi seurata esitystä turvalliselta etäisyydeltä ikkunasta.

Muutama tällainen keikka on jo toteutunut. Kadulla hän on tehnyt erilaisia kuplatemppuja.

Myös taikuriesiintymisille löytyi uusi virtuaalinen lava.

”Suhtauduin alussa skeptisesti taikatemppujen tekemiseen videon välityksellä, mutta kun tätäkin vaihtoehtoa aloin miettiä niin yllättävän moni temppu toimii. Näitä videopuhelun välityksellä toteutettuja esiintymisiä on ollut nyt jo kymmenisen”, hän kertoo.

Parasta ammattitaikurina ja kuplataiteilijana esiintymisessä on Kummelus-Eskelisen mielestä ollut lasten reaktioiden aistiminen. Hänen esiintymistyylinsä on ollut osallistava ja etenkin lasten onnistumisen tunteen näkeminen on antanut taiteilijalle paljon.

”Videon välityksellä on vähän vaikeampaa aistia lasten reaktiot, mutta palaute, mikä vanhemmilta on tullut, on ollut tosi positiivista. He ovat kertoneet kuinka paljon lapset ovat ilahtuneet ja tykänneet siitä, että on ollut jotain ohjelmaa.”

Tilanne on tällä hetkellä lähes kaikille vaikea. Kummelus-Eskelisen mukaan etenkin esiintyvänä artistina on siitä huolimatta osattava virittäytyä positiiviseen olotilaan.

”Se ei tietenkään tarkoita sitä, että olisi koko ajan että ’jee’. Aina välillähän mieliala käy matalalla. Mutta jos vain jää ajattelemaan että ’voi, voi’ syöksyy negatiiviseen kierteeseen ja silloin luovuus ei kuki.”

Kalenterista vapautuneesta ajastakin hän löytää positiivisen aspektin.

”Mietin tässä aikaisemmin keväällä, kun kalenteri oli niin täynnä, että milloin ehdin treenata. Syksyllä minulla on yksi isompi projekti, jota varten pitää harjoitella. Nyt vapautuikin yhtäkkiä aikaa.”