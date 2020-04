Hyvinkääläinen Crafters on kiinni toukokuun loppuun saakka, kuten muutkin baarit ja ravintolat. Kuva: Artur Viitanen

Hallitus ilmoitti sulkevansa baarit ja ravintolat toukokuun loppuun saakka koronaviruksen leviämisen estämiseksi, mutta hyvinkääläisessä olutravintolassa Craftersissa ei lannistuttu.

”Ihmisten terveys on kuitenkin ykkössijalla ja on täysin ymmärrettävää, että meidän on pysyttävä kiinni”, kertoo Craftersin yksi perustajista ja omistajista Anssi Hänninen.

Hänen lisäksi olutravintolaa pyörittävät myös Lasse Nyman ja Janne Eskola. Hännisen mukaan missään vaiheessa yrittäjäkolmikolla ei tullut oloa, etteikö tästä tilanteesta selvittäisi.

”Eihän tässä auta jäädä surkuttelemaan. Suhtaudumme tähän kehittävin fiiliksin ja alettiin heti miettiä, miten voisimme käyttää tätä aikaa hyväksi.”

He pohtivat miten asiakkaille saisi tilanteesta huolimatta myytyä tavaraa ja näin syntyi idea alkoholin vähittäismyyntiluvan hakemisesta.

Kolmikko oli varautunut siihen, että sen saamisessa vierähtäisi vähintään muutamia viikkoja. Toisin kävi.

”Sehän oli ihan ennätysnopea juttu! Saatiin se päivässä. Se on todella hienoa, koska sillä tavalla päästiin nopeasti starttailemaan toimintaa ja saadaan edes jotain rahaa sisään tällaisena aikana.”

Odotukset olivat melko korkealla, kun Craftersin ”kioski” avattiin ja Hännisen mukaan väkeä kyllä osattiin odottaa. Valtava kysyntä ylitti silti kaikki odotukset. Ensimmäisenä päivänä, eli keskiviikkona, ihmisiä riitti jonoksi asti ennen avaamista.

”Eilen torstaina jouduimme sulkemaan etuajassa, koska kaikki tuotteet myytiin loppuun muutamassa tunnissa. Ihan uskomatonta, puhutaan kuitenkin useista sadoista tölkeistä ja pulloista. Tämä on kyllä ollut todella hyvä startti, aika sitten näyttää miten tilanne tasaantuu, vai tasaantuuko.”

Tavaraa saatiin ripeästi tilattua lisää, ja nyt varastoja on jälleen täydennetty perjantai-illan myyntiä varten.

Hännisen mukaan ihmisten ostokäyttäytyminen vaihteli paljon. Jotkut ostivat yhden tölkin, toiset neljä sixpackia tavaraa.

”Kyllähän sydäntä lämmittää aivan valtavasti nähdä, kuinka ihmiset haluavat tulla tukemaan meitä näinä vaikeina aikoina. Aivan mieletöntä!”

Crafters valittiin hiljattain vuoden olutravintolaksi ja on tullut tunnetuksi muun muassa viski- ja olutvalikoimastaan. Alkoholin vähittäismyynti sallii korkeintaan 5,5 prosenttisten alkoholijuomien ulosmyynnin, joten valikoiman viskejä ei pääse ostamaan kotiin.

”Toki meillä on paljon tavaraa yli 5,5 prosentin, mutta paljon hyvää on myös sen alle. Meillä on esimerkiksi loistava kirjo niin alkoholipitoisia kuin myös alkoholittomia oluita, joita ei muualta saa.”

Craftersin lisäksi myös monet muut ravintolat ovat havahtuneet hakemaan alkoholin vähittäismyyntilupaa koronakriisin keskellä. Helsingin Sanomat uutisoi aikaisemmin, että hakemuksia on selvästi enemmän kuin aikaisemmin.

Crafters myy toistaiseksi tuotteita keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 16–19.