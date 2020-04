Aseman koululla on jaettu lämmintä keittoa etäopetuksessa oleville koululaisille. Keskiviikkona 8. huhtikuuta tarjolla oli lohikeittoa. Kuva: Oona Rantila

Hyvinkään kaupunki on tarjonnut koululaisille ruokaa, jotta lapsille ja nuorille saadaan turvattua riittävä ravinnonsaanti poikkeusaikana. Palvelu aloitettiin maaliskuun 23. päivänä, kun monet koulut olivat siirtyneet etäopetukseen koronaviruksen leviämisen estämisen vuoksi.

Lämmintä keittoa on jaettu Wilma-järjestelmän kautta ilmoittautuneiden perheiden lapsille Hyvinkään keskustassa Kauppalankadulla sijaitsevalla Aseman koululla.

”Siinä on ollut keskimäärin 50 ruokailijaa joka arkipäivä. Tästä on tullut hyvää palautetta, että tällaista on järjestetty”, kertoo Hyvinkään kaupungin perusopetuksen johtaja Mika Heikura.

Pääsiäisen jälkeen ruokaa tulee olemaan tarjolla myös muualla kuin keskustassa.

”Nyt kun tilanne on pitkittynyt ja koulut ovat kiinni ainakin tuohon toukokuun 13. päivään asti, on päätetty, että ensi viikon tiistaista lähtien tätä laajennetaan myös Marttiin, Paavolaan, Hakalaan, Hämeenkadulle ja Puolimatkaan”, kertoo Heikura.

Näissä kouluissa palvelu tulee toimimaan hieman eri periaatteella kuin Aseman koululla. Jakelu tulee tapahtumaan kello 14–16 välisenä aikana ja ajatuksena on tarjota kylmää ruokaa, jota on myöhemmin helppo lämmittää kotona. Tästä syystä toivotaan, että ruokaa hakevat tuovat mukaan oman astiansa, jolla ruokaa kuljetetaan kotiin. Näin vältytään kertakäyttöastioista syntyvästä jätteestä.

Normaaliviikkoina jakelu tapahtuu maanantaisin ja keskiviikkoisin, mutta ensi viikolla ruokaa on tarjolla tiistaina ja torstaina.

Uusi, laajennettu palvelu on herättänyt kiinnostusta. Kaupungin ennakkoon teettämän kyselyn mukaan ilmoittautuneita ensi viikolle on reilu 450.

Aseman koululla jatketaan samaan malliin kuin tähän asti, eli keittoa on myös pääsiäisen jälkeen tarjolla joka arkipäivä klo 11–12.30.

”Siitä on tullut keskustelua että onko tämä hyvä tapa ja rikotaanko tässä kokoontumissäännöksiä. Aluehallintovirasto on kuitenkin linjannut, että ruokajakelu ei ole yleinen kokoontumistilaisuus. Ja turvavälit ja muut terveysviranomaisten ohjeet huomioon ottaen tämä pyritään toteuttamaan.”

Ruuanjako ei tapahdu Heikuran mukaan sisätiloissa sellaisella tavalla, että sinne pakkaantuisi kerralla paljon porukkaa. Tarkoituksena on myös saada paikalle valvojat varmistamaan, että turvavälit pysyvät mikäli jonoa pääsisi muodostumaan.

”Jotkut ovat verranneet tätä naapurikuntien ruokakasseihin, mutta Hyvinkään kaupungissa ollaan oltu yksimielisiä siitä, ettei sitä oteta tässä vaiheessa käyttöön. Pitää muistaa, että käytettävissä oleva raha on kouluaterian hinta. Siksi ollaan päädytty siihen, että saadaan parempi tarjonta tällä tavalla. Lasten etu on tärkein, että pystytään turvaamaan terveellinen ruokavalio.”

Hyvinkään kaupungin ateria- ja puhtauspalvelut huolehtivat jakelusta.