Mäntsälästä saa nyt todella halpaa bensaa.

Polttoaineiden hintoja seuraavalta polttoaine.net -sivustolta selviää, että ST1:n Lahdentie 23:ssa sijaitsevalta kylmäasemalta voi tankata 95-oktaanista bensiiniä hintaan 1,173 euroa litralta. Kyseinen hinta oli voimassa ainakin tiistaina 21. huhtikuuta aamupäivällä.

ST1:n myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Reinekari vahvistaa, että polttoaine.net -sivustolla oleva tieto pitää paikkansa.

”Hinta on todellinen tarjoushinta, eikä ainakaan minun korviini ole kantautunut, että näin alas olisi muualla menty”, Reinekari kommentoi.

”Hinnan takana on kova paikallinen hintakilpailu. Eli sillä ei ole tekemistä minkään järkevämmän ja laajemman kokonaisuuden kanssa, vaan kyseessä on poikkeuksellinen paikallinen ilmiö. Tällaisia yksittäisiä sotia meillä syttyy Suomeen tasaisin väliajoin. Siitä tässä on kyse.”

Myöhemmin päivällä tosin Kyläkauppa Veljekset Keskinen alkoi myydä bensaa vieläkin halvemmalla Alavudella. Tällä haavaa Mäntsälän 1,173 euron bensalitra on siis polttoaine.net- sivuston perusteella Uudenmaan halvin.

Mäntsälän kylmäaseman viereisestä Leipomo lähimmäinen -liikkeestä kerrotaan HS:lle, ettei edullinen polttoaine ole vielä saanut aikaan mitään normaalia suurempaa ryntäystä. Kyseinen asema on normaalistikin vilkas, mutta mitään jonoa ei asemalla näy.

Vaikka Mäntsälän poikkeuksellisen edullisen bensiinin takana piileekin paikallinen hintasota, bensiinin hinta on yleisestikin ollut laskussa jo useita viikkoja.

Syy tähän on eri asiantuntijoiden mukaan Venäjän ja Saudi-Arabian hintasota, mutta myös koronakriisi on vaikuttanut asiaan.

”Kaikkihan lähti liikkeelle siitä, että tämän valitettavan koronaviruksen myötä maailman öljytuotteiden kysyntä on laskenut roimasti. Tuotantoa on enemmän kuin kysyntää, joka pitää öljyn maailmanmarkkinahinnan varsin alhaisena”, kertoo ST1:n toimitusjohtaja Mika Wiljanen.

Kovin paljon matalammaksi hän ei usko hintojen enää tippuvan.

”Vaikka kysyntä toki vaikuttaa myös lopputuotteiden hintaan pitää muistaa, että meillä noin 70 prosenttia bensiinin hinnasta on veroja ja veroluonteisia maksuja. Muutoksia suuntaan tai toiseen voi toki tapahtua, mutta ne ei enää mitään valtavia ole.”

Radikaali muutos ylöspäinkään ei tunnu hänestä todennäköiseltä.

”Ilman jotain poikkeuksellista tilannetta maailman tuotannossa tai maailmalla en usko, että hinta lähtisi ihan lähiviikkoina tai kuukausina äkkiä nousuun.