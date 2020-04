Bensiinin hinta putoaa nyt alati Suomessa, ja Uudellamaalla hinnat tippuivat alle 1,2 euron rajan tiettävästi ensimmäisenä Mäntsälässä. Esimerkiksi tiistaiaamuna Mäntsälän ST1-kylmäasema myi 95-oktaanista bensiiniä hintaan 1,173 euroa litralta.

ST1-ketjun myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Reinekari kertoi syynä olevan paikallinen hintasota.

”Hinnan takana on kova paikallinen hintakilpailu. Eli sillä ei ole tekemistä minkään järkevämmän ja laajemman kokonaisuuden kanssa, vaan kyseessä on poikkeuksellinen paikallinen ilmiö. Tällaisia yksittäisiä sotia meillä syttyy Suomeen tasaisin väliajoin. Siitä tässä on kyse”, Reinekari kommentoi tuolloin HS:lle.

Mutta miten hintasota alun perin syttyi?

Kaikki alkoi noin 15 vuotta sitten, kun ST1 avasi kylmäaseman miltei Mäntsälän Nesteen naapuriin. Siitä lähtien on puolin ja toisin seurattu, miten kilpailija hinnoittelee tuotteensa.

Välillä tietty tuote, kuten vaikkapa diesel, on kilpailijalla edullisempi, kun samaan aikaan toinen tuote on taas toisella osapuolella halvempi.

”Ei tämä mitään hintasotaa ole, ihan normaalia kilpailua tämä on”, sanoo liikeharjoittaja Lasse Sirén Mäntsälän Nesteeltä.

”Me seurataan molemmin puolin hintoja. Jos minä lasken hintoja, niin hekin laskevat. Jos he laskevat, niin minäkin lasken. Välillä he nostavat hintoja ja sitten minäkin nostan perässä”, kertoo

Sirénin vanhemmat avasivat huoltoaseman Mäntsälään vuonna 1965 ja myös Sirén, joka oli juuri käynyt armeijaan, tuli perheyritykseen töihin. Kun vanhemmat jäivät noin seitsemänkymppisinä eläkkeelle, Sirén jatkoi toimintaa.

Nyt hän pyörittää huoltoasemaan yhdessä tyttäriensä kanssa.

Vaikka hintoja seurataan tarkkaan, Sirénin mielestä hinnoilla ei loppupeleissä ole niin suurta vaikutusta siihen minne asiakkaat menevät.

”En ole huomannut, että se vaikuttaisi paljon, tietenkin vähäisen muutamille asiakkaille.”

Jos hinnoilla ei ole vaikutusta, miksi sitten seuraatte kilpailijan hintoja?

”Täytyyhän nyt jotain kilpailua olla, tai ainakin pitää siltä näyttää”, Sirén sanoo.

Keskiviikkona päivällä Mäntsälän Neste myi 95-oktaanista bensiiniä hintaan 1,196 euroa litralta. Vaikka alle 1,2 euron rajan kyykkäävät polttoainehinnat voivat tuntua tarjoushinnoilta, tappiota niillä ei kuitenkaan Sirénin mukaan tee.

”Sitä minä olen ihmetellyt, että minkä takia täällä Suomen maassa on niin mahdottoman korkeat nuo polttoaineiden hinnat. Sisäänostohinnat ovat laskeneet, joten näillä meidän hinnoilla olemme nyt suunnilleen normaalissa myyntipalkkioissa. Muualla Suomessa on minun mielestäni tällä hetkellä liian korkea hinta, he ovat nostaneet myyntipalkkiot ihan mahdottomiksi.”

