Isiä ja lapsia kokoontuneena Kellokosken perhetuvalle Timo Naapurin vetämään Isäsakki-iltaan Tuusulassa 2019. Nyt isille on tarjolla Keski-Uudellamaalla myös oma verkkoryhmä. Kuva: Timo Naapuri

Nykyaikainen isä on perhe-elämään osallistuva mies, joka tasapainoilee useassa roolissa ja monesta suunnasta tulevien odotusten ja vaatimusten ristiaallokossa.

Moni isä kuitenkin kokee, että yhteiskunta sysää heidät synnytyslaitokselta kotiin uuden vauvan kanssa lähes ilman ohjeita. Samaan aikaan kun järjestelmä ottaa äidit syleilyynsä raskauden alkuvaiheista lähtien, moni isä kokee saavansa vain apulaisen roolin.

Siksi isät ympäri Suomea ovat perustaneet omia vertaistukiryhmiään, joissa miehet keskenään voivat puhua isyydestä. Koronavirustilanteen vuoksi ryhmät eivät kuitenkaan voi nyt kokoontua.

Tätä vajetta paikkaamaan on osa vertaistuesta siirtynyt verkkoon, kuten Keski-Uudenmaan alueen isille tarkoitettu Facebookin keskusteluryhmä Keski-Uudenmaan iskät.

Ryhmän perustaja ja ylläpitäjä on Timo Naapuri, joka työskentelee Mäntsälän seurakunnan diakonina sekä Mäntsälän neuvolan osa-aikaisena isätyöntekijänä. Se on osa-aikaisenakin tehtävänä vielä hyvin harvinainen toimi suomalaisessa neuvolajärjestelmässä.

Ryhmässä käydään ajatustenvaihtoa isyyden arjesta ja siihen liittyvistä erilaisista tilanteista ja ilmiöistä. Naapurin mukaan usein toistuvia keskusteluteemoja ovat hyvinvointi, jaksaminen ja vertaistuki.

Ryhmässä käsitellään myös parisuhteeseen liittyviä vaikeita asioita, kuten erotilanteita. Myös koronaviruksen aiheuttama poikkeustila aiheuttaa isille oman kuormansa.

”Etenkin näinä vaikeina poikkeusaikoina isän roolissa jaksaminen vaatii tsemppausta.”

”Isät haluavat olla osallistuvia, mutta heitä ei kyllin osata osallistaa.”

Vuodesta 1996 saakka erilaisista isäryhmistä kokemusta kerryttänyt Naapuri, itsekin kahden lapsen isä ja kolmen isoisä, on huomannut, että tyypillinen tilanne, jossa isä ei tule kuulluksi, on juuri ero.

”Se on asia, johon meidän yhteiskuntana tulisi suunnata enemmän huomiota. Vuodesta toiseen toistuu isien kokemus siitä, että he eivät ole erotilanteissa tasa-arvoisessa asemassa.”

Toisaalta moni isä kokee joutuvansa perhe-elämän reunamille jo raskausaikana. Neuvolakäynneillä ja muutoin terveydenhuollon ammattilaisten kanssa asioidessa puhe suuntautuu suurimmilta osin äidille.

”Isät eivät saa järjestelmältä niin paljon tukea kuin tarvitsisivat. Isät haluavat olla osallistuvia, mutta heitä ei kyllin osata osallistaa. Lisäksi on isiä, jotka isyyden moninaisuus yllättää. Isyyden haltuunotto vie aikaa ja on elinikäinen matka.”

Naapuri tosin antaa kehut Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä Keusoten perhekeskuspalveluille siitä, että toisin kuin monella muulla paikkakunnalla, Keusotella on peruspalveluissa korvamerkittyä henkilökohtaista varhaista tukea isyyden arjen kysymyksiin.

”Isistä kiinnostutaan yleensä vasta, kun he ovat ongelmissa tai käyttäytyvät poikkeavasti.”

Kuukausi sitten perustettu Facebook-ryhmä rikkoi juuri 70 jäsenen rajan. Naapuri pitää sitä hyvänä saavutuksena, etenkin kun isät ovat perinteisesti olleet väkeä, jotka eivät hakeudu keskustelemaan vanhemmuuteen liittyvistä asioista toisten kanssa.

”Facebook-ryhmän keskeinen ajatus on vertaistuki. Se on tärkeää aivan jokaiselle ihmisryhmälle, niin myös isille. Olennaista on, että isät myös itse ottavat vastuuta toiminnasta.”

Naapurin mukaan yhteiskunnan perusolettamus vaikuttaa siltä, että jos isä ei puhu ongelmistaan, niitä ei ole.

”Isistä kiinnostutaan yleensä vasta, kun he ovat ongelmissa tai käyttäytyvät poikkeavasti.”

Naapuri haluaisi panostaa ongelmien ennaltaehkäisyyn.

”Isiä ei yhteiskunnassa oikein osata huomioida tuntevina yksilöinä, joita pitäisi ja kannattaisi kuulla jo siinä vaiheessa, kun kaikki on hyvin. Isillä on paljon ajatuksia ja kysymyksiä. Hekin kaipaavat tukea ja neuvoja.”

Naapuri toivoo Facebook-ryhmän olevan askel kohti tulevaisuutta, jossa isien jaksaminen, ajatukset ja tunteet huomioidaan nykyistä paremmin.

”Isyys on parhaimmillaan aivan hirveän suuri voimavara. Yhteiskunnassa tulee ymmärtää, että kun satsataan isän hyvinvointiin, se on satsaus koko perheen hyvinvointiin. Tämä kun muistettaisiin, niin väitän, että se toisi yhteiskuntaan monen miljoonan euron säästöt.”

”Jotkut miehistä voivat varsinaisessa keskustelussa olla aika hiljaa, mutta alkavat sitten saunan lauteilla puhua.”

Eräs Facebook-ryhmän jäsenistä on Kimmo Kyytinen Mäntsälästä. Hän päätyi mukaan, sillä on osallistunut Naapurin vetämiin isätapahtumiin jo noin viiden vuoden ajan. Kyytinen on 10-, 8- ja 1,5-vuotiaiden lasten isä.

”Timo veti Mäntsälässä isäiltoja, joihin otettiin alle kouluikäisiä lapsia mukaan. Isät keskustelivat arkisista asioista, lapset askartelivat, leikkivät ja pelasivat.”

Erityisesti Kyytinen on pitänyt muutaman vuorokauden mittaisista leireistä, jotka on tarkoitettu isille ja lapsille.

”Niille on voinut ottaa mukaan myös kouluikäisiä lapsia. Se on ollut todella mieluisaa isien ja lapsien yhdessäoloa, on muun muassa nikkaroitu monenlaista kuten linnunpönttöjä.”

Leireihin on sisältynyt myös saunomista.

”Se onkin ollut mielenkiintoista, sillä olen huomannut, että jotkut miehistä voivat varsinaisessa keskustelussa olla aika hiljaa, mutta alkavat sitten saunan lauteilla puhua.”

Kyytinen kertoo itsekin olevansa Facebook-ryhmässä, kuten monesti tapaamisissakin enemmän kuuntelijan ja tarkkailijan roolissa.

”En ole mikään supliikkimies. Mieluiten puhuisin urheilusta.”

Kyytinen on nyt työelämässä, mutta kertoo olleensa muutamaan otteeseen vuorottelu- ja hoitovapailla voidakseen hoitaa lapsia kotona vaimon ollessa töissä.

”Etenkin siinä kotona lasten kanssa ollessa usein korostuu se, että on tärkeää ja hienoa saada olla tekemisissä muiden isien kanssa.”

”En muista, että neuvolassa olisi käyty läpi sitä, mitä isyyteen kuuluu.”

Niin ikään mäntsäläläinen Vesa Katainen on myös tuoreen Facebook-ryhmän jäsen. Kataisen ja hänen vaimonsa lapset ovat 10-, 8-, 6- ja 4-vuotiaat.

Katainen kohtasi Naapurin ensimmäisen kerran muutama vuosi sitten neuvolassa.

”Timo oli siellä isätyöntekijänä. Minulla oli tarvetta hänen keskusteluavulleen, kun oma aika ja rooli perheessä olivat vähän hakusessa. En ollut koskaan aiemmin kuullut, että missään neuvolassa olisi isätyöntekijää. Se on hieno idea ja sille on aivan varmasti tarvetta.”

Katainen uskoon Facebook-ryhmälle olevan tilausta.

”Ryhmähän on vasta perustettu ja vielä muotoutumassa. Mutta on selvää, että on paljon isiä, jotka kaipaavat eräänlaista isyyden verkostoa.”

Ennen kaikkea Facebook-ryhmässä on kyse tukemisesta ja isien kollektiivisesta halusta muistuttaa toisilleen, etteivät he ole yksin. Sellaista tukea Katainen on itsekin kaivannut.

”Olen työn kautta päätynyt Mäntsälään, jossa ei ole lainkaan sukulaisiani. Olen kokenut, että kun en ole täältä kotoisin, olen eräällä tavalla turvaverkoton.”

Neljän lapsen isänä Katainen on asioinut paljon neuvolassa. Siellä hän ei ole kokenut olevansa ulkopuolinen, mutta sen hän on havainnut, että ammattilaisten puhe suuntautuu lähestulkoon aina äidille.

”En muista, että neuvolassa olisi käyty läpi sitä, mitä isyyteen kuuluu. Jotenkin yhteiskunta on sillä mallilla. Varmaan siinä on historian painolastia mukana.”