Keväällä kesähäiden suunnittelu on perinteisesti vilkkaimmillaan. Tämä tarkoittaa usein myös sitä, että hääparin ystävillä on kädet täynnä polttarijärjestelyjä. Tämän vuoden koronakevät on kuitenkin sotkenut monen suunnitelmat.

Hää- ja juhlasuunnittelija Janne-Caro Pykälä kertoo, että monet loppukesästä naimisiin menevät pariskunnat toivovat vielä, että häät voidaan toteuttaa lähes alkuperäisen suunnitelman mukaan.

”Osa on päättänyt, että käy vihillä nyt, mutta viettää juhlia vasta loppuvuodesta. Toiset siirtävät suosiolla häitään vuodella eteenpäin. Harva kuitenkaan peruu häitään kokonaan.”

Polttareitakin on hankala toteuttaa perinteisellä tavalla tällä hetkellä, mutta luovia ratkaisuja löytyy.

”Yhden asiakkaan kohdalla hääpari ja kaasot sekä bestmanit olivat Uudenmaan eristämisen takia erillään toisistaan. He toteuttivat polttarit videopuheluna ja muistelivat menneitä ja näyttivät kuvia ja videoita. Heillä on ajatuksena tehdä kimpassa pieni reissu, kun häät on juhlittu ja koronatilanne selvä.”

Pykälä kertoo toisistakin asiakkaalle ideoimistaan koronakevään verkkopolttareista, joissa pukeuduttiin päivää varten teetettyihin t-paitoihin ja hauskoihin laseihin.

”Kaasot ja bestmanit esittivät tekemänsä videon hääparin yhteisestä matkasta tähän päivään asti. He olivat myös tehneet pareittain puistoissa videoklippejä, joista syntyi musavideo. Tästä yhteisestä illasta verkossa he aikovat tehdä koosteen, joka näytetään häissä erikseen.”

Sulhanen sytytettiin palamaan osana polttarimenoja Helsingin Kaivopuistossa 2008. Kuva: Tea Karvinen

Vaikka koronakevät on mullistanut polttarikulttuuria ainakin väliaikaisesti, uusia tuulia on puhaltanut jo pidemmän ajan. Pykälä on 35 vuotta kestäneen uransa aikana suunnitellut ja käsikirjoittanut useita kymmeniä polttareita. Myös yksityiselämästä löytyy kokemusta polttareista. Vuosikymmeniä polttarikulttuuria seuranneena hän toteaa sen muuttuneen paljon.

”Budjetit ovat kasvaneet. Ennen polttarit olivat kotikutoisempia ja idea saattoikin olla toteuttaa ne mahdollisimman halvalla. Vielä 1980-luvulla yleinen perinne oli, että ventovieraatkin tarjosivat juomia polttarisankarille ravintoloissa. Silloin sulhanen usein puettiin vaikkapa drag queeniksi esiintymään ja tällä show’llaan keräämään rahaa.”

Ennen koronakriisin alkamista selkeä trendi on myös ollut, että yhä useampi seurue suuntaa ulkomaille. Tämäkin nostaa hintatasoa.

”Budapest, Varsova ja Tallinna ovat esimerkiksi suosittuja polttarikohteita, kuten myös Espanja ja Italia. Silloin budjetti voi olla 300–400 euroa tai jopa 600 euron luokkaa henkilöä kohden. Näissä maissa on edullisempi hinta palveluissa, joten rahoille saa hyvää vastinetta. Voi olla esimerkiksi limusiineja, hemmotteluhoitoja ja ravintolaillallisia.”

Hää- ja juhlasuunnittelija Janne-Caro Pykälä on huomannut polttarikulttuurissa muutoksia. Esimerkiksi yhdessä kaveriporukan kanssa koetut vahvat elämykset ovat Pykälän mielestä tulleet jäädäkseen. Pykälä oli Hyvinkään Sveitsissä järjestetyilla messuilla mukana keskustelemassa häätrendeistä yhdessä hää- ja juhlasuunnittelijoiden Sonja Wikströmin sekä Mari Mattilan kanssa. Kuva: Jael Nyman

Pykälän Suomessa järjestämillä polttareilla budjetti on keskimäärin ollut 80–150 euroa osallistujaa kohden. Budjetti on tärkeä miettiä tarkkaan etukäteen ja sopia, mikä on kohtuuhinta, maksavatko kaikki yhtä paljon vai jokainen haluamansa summan.

”Jollekin sata euroa ei ole mitään ja toiselle 40 euroa on jo liikaa. Useimmiten budjettiin sisällytetään myös morsiamen tai sulhasen osuus, mutta joskus hääparikin saattaa osallistua kustannuksiin. Jos vaikka morsian on halunnut jotain tiettyä ohjelmaa, hän on saattanut tarjota sen. Tässäkin asiassa on kansainvälisesti eroja. Joissain maissa esimerkiksi hääpari kustantaa polttarit ja se lasketaan osaksi hääbudjettia.”

”Siinä voi pahimmassa tapauksessa pilata ystävyyssuhteen. On osattava ottaa huomioon toisen tunteet.”

Etenkin 1980-luvun polttareihin kuului Pykälän mielestä yleisesti ”nöyryytystä, kännäämistä ja alistavaa sekoilua”. Alkoholikulttuurin muuttuessa humalahakuisuus on vähentynyt.

”Suurin muutos polttareissa on se, että sellainen hölmöily ja toisen alistaminen ja naurettavaksi saattaminen on jäänyt pois. Siihen törmää enää ani harvoin. Jos sellaista on mukana, se on yleensä vain pieni, vitsikäs osuus päivästä”, sanoo Pykälä.

Tämä on Pykälän mielestä edistystä ja hyvä asia.

”Tiedän tapauksia, joissa varsinkin kaasolla ja morsiamella on mennyt sukset ristiin, kun toisen mielestä on järjestetty liian rajut polttarit. Siinä voi pahimmassa tapauksessa pilata ystävyyssuhteen. On osattava ottaa huomioon toisen tunteet.”

Samoilla linjoilla ovat ystävykset Annimari Mäkelä, Laura Tajas ja Taru Kivi, jotka ovat suunnittelemassa ystävälleen polttareita. Mitään nöyryytysohjelmaa ei niissä tulla näkemään.

”Enemmän sellaista yhteistä hauskanpitoa”, sanoo Mäkelä.

Koronan takia häitä siirrettiin vuodella eteenpäin ja myös polttarit päätettiin tästä syystä siirtää ensi vuodelle.

Annimari Mäkelä, Laura Tajas ja Taru Kivi kävivät Hyvinkään Sveitsissä maaliskuussa järjestetyillä hää- ja polttarimessuilla. Kolmikon mielestä sopiva ajankohta polttareille on noin kuukausi tai pari ennen häitä. Kuva: Jael Nyman

Morsiamen kuuluu naisten mielestä kyllä olla esillä polttaripäivänään, mutta kaiken tulee tapahtua hyvässä hengessä.

”Olen kerran aikaisemmin ollut mukana järjestämässä polttareita. Silloin meillä oli esimerkiksi sellainen pussukka, jossa oli erilaisia tehtäviä, mutta morsian sai kuitenkin halutessaan kieltäytyä niistä. Kaikkea ei tarvinnut tehdä”, sanoo Mäkelä.

Myös hyvinkääläiset Nea Salomaa ja Oona Kärkkäinen suunnittelevat kaverilleen polttareita. Häitä juhlitaan vasta vuonna 2021, joten korona ei ole ainakaan toistaiseksi vaikuttanut suunnitelmiin.

”Suunnittelupalavereita emme ole tietenkään nyt pitäneet. Turvallisuus ja terveys ennen kaikkea. Totta kai jos tilanne vielä ensi vuonna vaatii, siirrämme myös polttareita”, kertoo Salomaa.

Suunnittelu on vielä melko alkuvaiheessa, mutta tähän mennessä se on naisten mukaan sujunut hyvin.

”Meillä on kaikilla aika sama käsitys siitä, millaiset polttarit sopivat morsiamelle”, Kärkkäinen sanoo.

Budjettia ei olla vielä lyöty lukkoon, vaan naiset miettivät ensin, mitä polttareissa tehdään. Sitten vasta aletaan miettiä kustannuksia. Tarvittaessa jostain voi sitten tinkiä. Budjetissa on Kärkkäisen mielestä tärkeä löytää kultainen keskitie. Se voi vaatia kaikilta kompromisseja, sekä pieni- että parempituloisilta ystäviltä.

”Pitää tulla vastaan molemmista päistä. Jos on hyvä kaveri, mielestäni voi panostaa vähän enemmän. Toisaalta kenenkään ei pitäisi joutua jättäytymään juhlista pois siksi, ettei ole varaa”, Salomaa sanoo.

Haluaisimme kuulla ikimuistoisimmista polttareistasi. Kerro meille kokemuksistasi alla olevassa kyselyssä.

Vastauksia saatetaan käyttää osana aiheesta tehtävää juttua.