Kahdeksan kuukautta sitten hyvinkääläinen Anne Isokuortti toteutti vihdoin pitkäaikaisen haaveensa ja avasi kahvilan. Takana oli kaksi ja puoli vuotta uudelleenkouluttautumista ja suuria investointeja.

Hitaasti mutta varmasti asiakkaat löysivät tiensä Hyvinkään Jussintorilla sijaitsevaan Cafe Aulaan. Helmikuussa näytti ensimmäistä kertaa vihdoin siltä, että liiketoiminnasta voisi tulla kannattavaa.

Sitten iski koronakriisi.

”Maaliskuun 12. päivänä tuli se ’crash’. Myynti tyssäsi täysin, kun asiakkaat kaikkosivat. Mietin, että tähänkö tämä kaikki nyt sitten päättyy?”

Seuraavat viikot olivat erittäin rankkoja. Välillä Isokuortti poistui takahuoneeseen itkemään.

Hänellä ei ollut vakuutusta tai mitään muuta, joka olisi voinut pelastaa tilanteen. Ei ollut muita vaihtoehtoja kuin jaksaa yrittää.

”Eniten itketti tilanteen kovuus. Arjesta tuli niin kovaa ja siitä meni se ilo. Oli vaan pakko yrittää ja pakottaa itsensä laittamaan pullataikinaa ja valuttamaan kahvia kaikesta huolimatta.”

Toivottomalta näyttävä tilanne kääntyi kuitenkin yllättäen. Yhtäkkiä asiakkaat ryhtyivät tekemään kaikkensa pelastaakseen kahvilan.

”Se muutos tapahtui kuun vaihteessa. On ollut ihan hämmentävää nähdä, miten on nyt luotu kokonaan uusi maailmanjärjestys”

Nyt Isokuortti kokee, ettei hän enää yrittäjänä seiso asiakkaan kanssa vastakkain vaan rinnakkain. Kun aikaisemmin molemmat osapuolet ajattelivat omia intressejään, nyt molemmat katsovat kaivaten samaan suuntaan, aikaan koronan jälkeen.

Ihmisten halu auttaa on liikuttanut Isokuorttia niin paljon, että hän halusi ottaa yhteyttä Helsingin Sanomiin välittääkseen kiitokset asiakkaiden tuesta.

He päättävät jo aamulla lähteä tervehtimään minua kahvilaan, vaikken edes osuisi heidän asiointireitilleen.

Kuin vanhemmat lastensa askarteluista he ovat kohteliaan innostuneita tuotteista, joita vimmaisesti kehitän myyntiin kanttiiniksi hätämuutetussa kahvilassa. He hymyilevät vielä silloinkin, kun ostokset ilmestyvät kummallisiin hätäratkaisuihin pakattuina. He viitsivät pestä ja palauttaa kummalliset pakkaukseni.

He kiirehtivät sometileilleen vinkkaamaan ystävälleenkin kahvilani olevan avoinna.

He tulevat tänään ja he tulevat huomenna ja he ostavat enemmän kuin ennen. He tilaavat tuotteita etukäteen varmistaakseen, ettei minun tarvitse huolehtia huomisenkaan kassavirrasta.

He tulevat tiskille pankkikortti ojossa ja kysyvät, miten voisivat tukea kahvilaani.

He kaivamalla etsivät tarjonnastani ostettavaa myös sukulaisille ja naapureille, että vain saavat ostettua suurempia määriä.

Kun eivät enää keksi enempää ostettavaa, he ostavat lahjakortteja ja lahjoja − vaikka sitten itselleen.

He pohtivat puolestani ja vinkkaavat, missä ja miten minun kannattaisi vielä markkinoida, että saisin lisää myyntiä.

He pyöristävät ylöspäin maksua, antavat tippiä ja tyhjentävät kukkaronsa kassallani.

He pyytävät, että unohdan sovitun alennuksen.

He vilkuttavat ohikulkiessaan. He tuovat kukkia. He lahjoittavat aineksia.

He kysyvät, kuinka jaksan, ja oikein kulmansa rypistäen toivovat, että jaksaisin yrittää.

Anne Isokuortti