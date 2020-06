Loppukesästä vuosi sitten Pirjo Salosen lapsenlapsi sai upean sähkökäyttöisen leikkiauton Hyvinkäällä. Tänä keväänä pojan isä ja isoisä korjasivat autoa ja kolmevuotias poika innostui autostaan toden teolla.

Viime perjantaina poika pyysi isäänsä laittamaan auton lataukseen.

”Sunnuntaina tyttäreni, eli pojan äiti, huomasi, että auto oli hävinnyt. Pieni mies on nyt kauhean huolissaan, että missä hänen autonsa mahtaa olla”, kertoo Salonen.

Autoa säilytettiin kodin aidatulla takapihalla Puolimatkan alueella Hyvinkäällä, eikä sitä voinut tieltä nähdä. Isoäidin mukaan perheellä ei ollut muutenkaan tapana ajella autoa esimerkiksi tiellä, missä joku sen olisi voinut nähdä.

”Sitä hän on kovasti kysellyt, että kuka sen on vienyt ja miksi on pitänyt viedä hänen autonsa pois pihalta. Ei siihen oikein osaa mitään sanoa.”

Salosen mielestä on todella surullista, ettei edes lasten lelut saa nykyisin olla pihalla rauhassa.

”Ainahan kuulee, että kaikenlaista tavaraa varastetaan, kuten lyhtyjä ja polkupyöriä. Mutta se, että lasten lelut lähtee pihalta, tuntuu kyllä aika huolestuttavalta.”

Nykyisin kaikki tuntuu kelpaavan varkaille.

”Kai se on vaan, että mikä tahansa, jonka vaan saa rahaksi muutettua, niin lähtee matkaan mukaan.”

Isoäiti julkaisi asiasta päivityksen paikalliseen Facebook-ryhmään. Perhe toivoo kovasti, että auto vielä jotain kautta voisi löytyä ja poika saisi rakkaan lelunsa takaisin.

”Ehkä joku pystyisi antamaan jonkun vihjeen, jos se vaikka löytyisi hylättynä jostain metsästä tai puskasta. Meillä on myös autossa selkeät tuntomerkit, joten jos tämännäköinen auto löytyy isä ja pappa voivat sen helposti tunnistaa.”