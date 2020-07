Volkkariharrastaja Christer Strandman tunsi suurta empatiaa lukiessaan Helsingin Sanomien uutisen pikkupojalta varastetusta leikkiautosta, joka muistutti Volkswagenin ikonista ”kuplaa”.

”Tämä osui lähelle. Se, että auto varastetaan, on pahinta, mitä volkkariharrastajalle voi tapahtua. Ja nyt se tapahtui vielä pienelle pojalle.”

Strandman on ollut kuplaintoilija 1980-luvun lopusta lähtien. Ensin kuplat olivat pelkkä harrastus, mutta nykyisin hän pyörittää omaa vanhojen ilmajäähdytteisten Volkswagen-autojen korjauksiin erikoistunutta yritystä. Vaikkei Strandmanilta ole itseltään koskaan varastettu autoa, hän tuntee monta harrastajaa, jolta rakas kiesi on viety.

”Ei se liity pelkästään kupliin. Minkä tahansa auton harrastaja tietää [tunteen]. Se auto on sinun silmäteräsi ja olet voinut laittaa sitä tuhansia tunteja. Kun se varastetaan, se on iso juttu.”

Jos jonkun harrastajan volkkari varastetaan, siitä jaetaan tietoa harrastajien VW Kupla -Facebook-ryhmään. Kaikki puhaltavat yhteen hiileen auton löytämiseksi, ja ympäri Suomea pidetään silmiä auki. Siitä huolimatta autot eivät aina löydy.

”Nyt tuntui, että kerrankin tälle asialle voidaan oikeasti tehdä jotain. Siksi haluttiin tälle tulevalle harrastajalle lahjoittaa uusi auto.”

Lahjoituksessa oli mukana myös Strandmanin liikekumppanit Mikko Turunen ja Tommy Tauriola.

Pojan isoäiti Pirjo Salonen ei voinut uskoa korviaan, kun volkkaritrio otti yhteyttä puhelimitse kertoakseen lahjoituksesta.

”Kun puhelu loppui niin kyllä siinä silmät kostui. Tuntuu uskomattomalta, että näin hyväsydämisiä ihmisiä löytyy maailmasta. Tämä surullinen tarina sai onnellisen lopun”, hän iloitsee.

Lauantaina 11. heinäkuuta järjestettiin treffit Hyvinkään Abc-asemalla.

”Kyllä poika oli yllättynyt ja tosi iloinen. Silmät oikein kirkastuivat, kun hän kuuli, että hänelle on uusi auto varastetun tilalle. Hän on ollut nyt niin tohkeissaan ja auto on ollut kovassa käytössä”, kertoo Salonen.

Myös Strandman, Turunen ja Tauriola ovat tyytyväisiä.

”Oli kyllä todella iloinen ja hauska retki. Poika ajeli siinä Abc:n pihalla autolla, ja hänen ilo ja onnellisuus levisi myös meille. Jäi olo, että olipa hyvä, että pystyttiin tekemään jotain”, kertoo Strandman.