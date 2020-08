Helsingin hovioikeus tuomitsi ehdollista vankeutta vuonna 1965 ja 1997 syntyneille naisille, jotka tärvelivät irtisanomansa vuokraliiketilan Hyvinkäällä. Vahingonteko tapahtui vuonna 2017.

Naiset olivat vuokranneet ravintolaksi sopivan liiketilan maaliskuussa 2017. Tila oli silloin ollut sotkuinen ja pimeä, joten liiketilaan tehtiin remontti. Remontin aikana naiset saivat vuokranalennusta.

Vuokranantajan mukaan jo huhtikuussa vuokranmaksut alkoivat myöhästyä. Oikeuden asiakirjojen mukaan vuokralaiset alkoivat epäillä, että olivat tehneet huonon vuokransopimuksen.

Syksyllä naiset irtisanoivat sopimuksen.

Lähtiessään liiketilasta naiset vahingoittivat huoneistoa. He maalasivat liikehuoneiston seiniä, ikkunoita ja kaapinovia erivärisillä spraymaaleilla sekä repivät muovilattiaa.

Naiset spreijasivat seiniin ilmauksia, kuten ”olipas kallis remontti” ja ”ihme vandaali”. He myös maalasivat spraymaalilla erilaisia kuvioita eri pinnoille. Huoneiston keittiön kaakeleihin oli piirretty tussilla.

Naiset repivät muovilattian osittain irti. Muovimattoja oli revitty eteisessä, pubissa, ravintolan puolella ja takatoimistossa.

Lisäksi seiniin oli tehty kaksi reikää. Naisia epäiltiin myös huoneiston sähköjohtojen vahingoittamisesta, mutta syyte jäi näyttämättä.

Toinen naisista kertoi esitutkinnassa, että vuokranantaja olisi käyttäytynyt heitä kohtaa epäasiallisesti ja hänen mukaansa ”tässä oli nyt käynyt niin, että heillä oli keittänyt yli”.

Syytetyt eivät kiistäneet aiheuttamiaan vahinkoja. He vetosivat siihen, että vuokranantajan kanssa oli sovittu, että he veisivät tiloista omaksi katsomansa omaisuuden pois. Heidän mukaansa joko he itse tai remonttia tehnyt sähkömiehen apumies omistivat muovimatot, rakennuslevyt ja tapetit.

Naisten mukaan he eivät siis olleet vahingoittaneet tahallaan toisen omaisuutta.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus katsoi naiset aikaisemmin syyllisiksi törkeään vahingontekoon.

Helsingin hovioikeus lievensi teon vahingonteoksi, sillä hovioikeuden mukaan naiset aiheuttivat vahinkoja hieman alle 12 000 eurolla. Samalla naisten tuomiot pienenivät.

Molempien naisten rangaistus on neljä kuukautta ehdollista vankeutta. Naisten tulee lisäksi maksaa aiheuttamansa vahingot, eli 11 891,60 euroa sekä osa oikeudenkäyntikuluista.