Uudenmaan kuntien mielestä Hangosta Mäntsälään kulkeva Valtatie 25 on jäänyt pääväylien jalkoihin liikenteen kehittämishankkeissa. Väylän kunnostaminen ”Kehä V:ksi” maksaisi sata miljoonaa euroa.

Uudenmaan kunnat Hyvinkään johdolla vaativat, että Hangosta Mäntsälään kulkeva Valtatie 25 on laitettava kuntoon. Kuntien mielestä Valtatie 25 on jäänyt pääväylien jalkoihin liikenteen kehittämishankkeissa.

Hyvinkää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Vihti, Raasepori ja Hanko tilasivat Taloustutkimukselta raportin, jossa perustellaan, miksi Valtatie 25:llä on tehtävä perusparannustöitä. Pasi Holmin ja Juho Tyynilän raportti ”Kehä V (Valtatie 25) – Uudenmaan merkittävin poikittaisväylä kuntoon” valmistui syyskuun alkupuolella.

Raportti toteaa liikenteen Valtatie 25:lla lisääntyneen paljon viime vuosien aikana. Raportti sanoo Valtatie 25:n vaikutusalueen kuntien väestömäärän olevan 221 000 ja huomauttaa kuntien väestönkasvun olleen yli 11 prosenttia viimeisen 20 vuoden aikana.

Valtatie 25:n liikennettä on lisännyt myös Hangon sataman myötätuuli. Raportin mukaan Hangon sataman liikenne on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Valtatie 25:lla on vuodessa noin 240 000 rekkaa, raportti toteaa.

Liikenteen kasvun vuoksi Valtatie 25:n liikenne on nyt turvatonta ja liikenteen sujuvuus on heikko. Raportin mukaan Valtatie 25:llä on enemmän onnettomuuksia kuin Kehä kolmosella liikennemääriin suhteutettuna.

Raportti ennakoi, että Valtatie 25:n liikenteen sujuvuus ja turvallisuus heikkenevät vielä lisää tulevaisuudessa. Raportin mukaan ennustettu liikenteen kasvu Valtatie 25:llä on yhtä suurta kuin Ykköstiellä Lohjan ja Salon välillä, raskaan liikenteen ennustettu kasvu on puolestaan yhtä suurta kuin Ykköstiellä välillä Lohja–Turku.

Raportti mukaan ilman perusparannusta Valtatie 25 on palvelutasoltaan Etelä-Suomen huonoin vuonna 2030.

Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila valittelee Valtatien 25:n jääneen pääteiden varjoon kehittämishankkeissa.

”Ensi keväänä valmistuu 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, jossa listataan liikenteen kehittämishankkeita Suomessa. Haluamme huolehtia, että Valtatie 25 on mukana suunnitelmassa. Raportissa on faktaa päätöksenteon pohjaksi”, Mattila toteaa.

Kaupunginjohtaja sanoo, että noin sata miljoonaa euroa maksava Valtatie 25:n perusparannus voitaisiin tehdä useassa jaksossa.

”Töiden aikana kunnostettaisiin vaiheittain risteykset, rakennettaisiin ohituskaistoja, muutettaisiin tieosuutta osittain nelikaistaiseksi ja tehtäisiin kunnostustöitä”, Mattila listaa.

Hyvinkään seudulle on taloudellista merkitystä, jos Valtatie 25 saadaan parempaan kuntoon.

”Logistiikkakeskuksia on siirtynyt yhä enemmän Uudenmaan pohjoisosiin. Tällä hetkellä valtatie 25:llä liikenne on ajoittain hidasta, koska risteykset eivät ole kunnossa ja päällysteen laatu on huono. Liikenteen hitaudesta on päästävä eroon, jotta logistiikkayritykset jatkossakin pysyvät alueella.”