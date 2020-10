Nea Välske loukkasi itsensä astuttuaan kuoppaan painuneen kaivon kannen päälle. Sitten tyhjästä ilmaantui avuliaita kaupunkilaisia.

Nea Välskeen kaatumisessa murtunut nilkka on kipsattuna 2–4 viikkoa.­

Hyvinkääläinen Nea Välske lähti maanantaina aamupäivällä ennen kello yhtätoista kohti kauppakeskus Willaa. Matka tyssäsi lyhyeen, ja puoli kahdeltatoista hänet kirjattiin sisään sairaalan päivystykseen.

Nopeasta avunsaannista on kiittäminen tuntemattomia ohikulkijoita, joita Välske ei ole tähän päivään mennessä tavoittanut.

Matkalla kauppakeskukseen, osapuilleen vanhan Anttilan kulmalla, Välskeen askel yhtäkkiä osui harhaan. Tiellä oli kuoppaan painunut kaivon kansi, johon Välske nyrjäytti nilkkansa, menetti tasapainonsa ja kaatui nilkkansa päälle koko painollaan.

Aluksi Välskeestä ei tuntunut, että tilanteessa olisi sattunut pahasti. Hän kirosi rikkoutuneita housujaan ja nyrjähtänyttä nilkkaansa, jonka kanssa oli ollut ongelmia aiemminkin.

Ohikulkijat kuitenkin huomasivat, ettei kaikki ollut hyvin.

”Muistan, että ensin paikalle tuli mies kysymään, tarvitsenko apua tai ambulanssia.”

Välskeen mielestä ambulanssia ei tarvittu. Yrittäessään nousta ylös hänen korvissaan alkoi soida ja silmissä sumentua. Huimasi ja oksetti.

Paikalle pysähtyi auttamaan kaksi ohikulkijaa lisää. Joku heistä soitti ambulanssin. Yksi auttajista joutui jatkamaan matkaansa varmistettuaan, että muut jäisivät Välskeen seuraksi odottamaan apua.

Kun ambulanssi tuli, pääsi Välske konkkaamaan yhdellä jalalla ambulanssiin ensihoitajien käsikynkässä.

Välskeen loppupäivä kului päivystyksessä. Hän sai kipulääkettä ja pääsi lopulta lääkärille ja röntgen-kuvaukseen.

Oikea polvi oli kaatumisessa auennut. Vasen nilkka taas oli murtunut ja se kipsattiin.

Välske pääsi kotiin vielä samana päivänä. Kivut pysyvät kurissa kipulääkkeillä, mutta toistaiseksi vasemmalle jalalle ei voi varata juurikaan painoa.

Myöhemmin Välske julkaisi kipsatusta jalastaan kuvan hyvinkääläisten Facebook-ryhmässä. Kuvalla hän halusi kiittää kolmea tuntematonta avuntarjoajaa.

”Kiitos, ettette kuunnelleet jääräpäätä ja sen [ambulanssin] soititte”, hän kirjoitti. Välske toivoo, että kiitokset saavuttaisivat avunantajat, mutta hän ei tiedä, ovatko he nähneet julkaisua.

” ”Ikinä ei saisi jäädä tuijottamaan, kuvaamaan tai naureskelemaan ihmiselle, jolle on sattunut tapaturma tai sairauskohtaus.”

Välskeen mukaan maanantainen kaatuminen ei suinkaan ollut vakavin onnettomuus, johon hän on joutunut. Huolestuttavaa on, että aina apua ei ole tullut edes sitä pyydettäessä. Välske sairastaa epilepsiaa, ja joskus epilepsiakohtaus saattaa tulla yllättäen julkisilla paikoilla liikuttaessa.

”On ollut myös niitä tilanteita, kun olen esimerkiksi saanut epilepsiakohtauksen jonkun tutun seurassa, ja [tuttu] olisi todellakin kaivannut apua ja sitä jopa pyytänyt. Siinä vaiheessa on kävelty ohi, koska apua on jo ollut.”

Hän on myös kuullut läheisiltään, että auttamisen sijaan ihmiset ovat jääneet tuijottamaan hänen kohtauksiaan.

”Kerran kuulin nuorison jopa kuvanneen tilannetta, jossa kouristin ja jossa vartijat ja ensihoitajat olivat apuna.”

Välske kertoo kohtaavansa toisinaan myös ikävää naureskelua kohtausten jälkeen. Ensihoitajien, vartijoiden tai kaupan henkilökunnan keskeltä virkoavana hän ei vielä välttämättä ymmärrä kunnolla, missä on ja mitä on tapahtunut. Hän arvioi, että ulkopuolisille saattaa näyttää siltä, että hän on humalassa.

Maanantaina ohikulkijat toimivat Välskeen mukaan esimerkillisesti. Hän toivoo, että yhä useampi ohikulkija tarjoaisi apuaan tuntemattomille hädässä.

”Jos ei tiedä, mitä tehdä, kannattaa soittaa hätänumeroon. Sieltä neuvotaan. Ikinä ei saisi jäädä tuijottamaan, kuvaamaan tai naureskelemaan ihmiselle, jolle on sattunut tapaturma tai sairauskohtaus”, hän sanoo.

Jos apua on jo selkeästi tarjolla riittävästi, on kohteliasta ohittaa tapahtumapaikka mahdollisimman nopeasti.

Esimerkiksi tajuttomuuden takana voi olla monta syytä. Jos tajuttomuus liittyy johonkin sairauteen, voi syy löytyä tajuttoman ranteista.

”Siellä voi olla koru, ranneke tai tatuointi, joka kertoo jostain sairaudesta. Itselläni on aina ranteessa epilepsiaranneke tai -koru”, Välske sanoo.