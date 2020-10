Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusjohtaja vahvistaa, että yksi vanki on katkaissut pantansa ja jättänyt palaamatta lomalta. Sitä, onko kyseessä Hyvinkäällä vuonna 2012 ihmisiä ampunut henkilö, rikosseuraamuslaitokselta ei kerrota.

Yksi vanki katkaisi valvontapantansa ja jätti palaamatta lomalta Suomenlinnan avovankilaan.

Iltalehden tietojen mukaan kyseessä olisi Hyvinkäällä vuonna 2012 kaksi ihmistä murhannut ja useita vahingoittanut Eero Hiltunen.

Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusjohtaja Ari Juuti vahvistaa HS:lle, että yksi vanki on katkaissut valvontapantansa ja jättänyt palaamatta avovankilaan. Sitä, onko kyseessä Hiltunen, Juuti ei kommentoi.

”Tämä on poliisissa nyt tutkittavana. Voin sen vahvistaa, että on tapahtunut lomalta palaamatta jättäminen ja panta on katkaistu.”

Valvontapannan katkaiseminen on Juutin mukaan hyvin harvinaista.

Lue lisää: Hyvinkään ampuja tuomittiin elinkautiseen

Iltalehden tietojen mukaan Hiltunen olisi lähtenyt liikkeelle Hyvinkään seudulta.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Ari Karvonen vahvistaa HS:lle, että poliisi on saanut torstaina iltapäivällä rikosseuraamuslaitokselta virka-apupyynnön koskien karannutta vankia. Vangin henkilöllisyyttä poliisi ei vahvista.

”Toimimme virka-apupyynnön nojalla. Etsintöjä tehdään Hyvinkään ja Mäntsälän alueella.”

Karanneen vangin vaarallisuutta Karvonen kommentoi seuraavasti:

”Kun vankeja päästetään lomalle, niin silloin viranomainen on tehnyt oman arvionsa siitä, onko vanki vaarallinen. Rikosseuraamuslaitos on tässä tehnyt oman arvionsa ja päästänyt vangin vapaalle. Me puolestamme olemme tehneet oman arviomme nykyisten tietojen pohjalta.”

Hiltunen ampui ihmisiä kerrostalon katolta Hyvinkäällä vuonna 2012. Ampumisessa kuoli kaksi ihmistä ja haavoittui seitsemän.

Hyvinkään käräjäoikeus tuomitsi Hiltusen elinkautiseen vankeuteen kahdesta murhasta, seitsemästä murhan yrityksestä ja vaaran aiheuttamisesta.

Lue lisää: Hyvinkäällä vatsaan ammutun poliisin potilaskertomus: neljä vuotta, 150 leikkausta, paha hoitovirhe ja nyt lisää huonoja uutisia