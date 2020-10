Traagisen historian omaavassa Kytäjän kartanossa saattaa tapahtua suuriakin muutoksia. Nyt alueen omistava Laakkosen suku odottaa, että alueen kaava saa lainvoiman.

Kytäjän kartanon päärakennus on valmistunut 1870-luvulla.­

Hyvinkään Kytäjän kartanon omistava Laakkosen suku ei vielä paljasta, millaisia visioita sillä on historialliselle alueelle.

Traagisen historian omaavassa kartanossa saattaa tapahtua suuriakin muutoksia, sillä Hyvinkään valtuusto hyväksyi maanantaina alueen asemakaavan. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 30-21.

Asemakaava lähtee kartanokeskuksen ympäristön kehittämisestä ensisijaisesti matkailukäyttöön kulttuurihistorialliset arvot huomioiden. Kaava mahdollistaa kartanon päärakennuksen korjaamisen – tai sen korvaamisen uudisrakennuksella. Päärakennus on valmistunut 1870-luvulla.

Lue lisää: ”Kirottu” historiallinen kartano saatetaan purkaa Hyvinkäällä, sillä veriteoista tunnettu miljöö vajosi karseaan kuntoon

Laakkosen suvulla ei ole vielä suunnitelmia siitä, millä tavalla he aikovat kehittää aluetta.

”On vielä pitkä matka siihen, että kaava on lainvoimainen. Katsotaan, minkälainen maailma on silloin, kun kaava on lainvoimainen. Siinä vaiheessa alamme suunnitella alueen kehittämistä”, sukua edustava Merja Laakkonen toteaa.

Yleisellä tasolla Laakkonen sanoo, että jos kartanoaluetta aletaan kehittää matkailukohteena, alueelle rakennetaan tuolloin muun muassa lisää majoitustilaa.

Monet hyvinkääläiset ovat olleet sitä mieltä, että Kytäjän kartanon vuonna 1878 rakennettu päärakennus tulisi säilyttää, eikä purkaa. Merja Laakkonen ei tässä vaiheessa osaa vastata, puretaanko päärakennus.

”Vanha päärakennus taipuu huonosti hotellikäyttöön. On kuitenkin hypoteettinen kysymys tässä vaiheessa, puretaanko päärakennus, koska suunnitelmia alueen kehittämisestä ei ole”, hän sanoo.

”Tulemme aikanaan julkisuuteen, kun Kytäjän alueen kehittämisestä on valmistunut suunnitelma.”

Merja Laakkonen kertoo hänen puolisonsa Yrjö Laakkosen järjestäneen aikaisemmin kartanon päärakennuksessa edustustilaisuuksia noin 15 vuoden ajan. Viimeiseen viiteen, kuuteen vuoteen päärakennuksessa ei ole Laakkosen mukaan asuttu lainkaan.

Lue lisää: Pohjois-Karjalan patriarkka Yrjö Laakkonen myy autoja, kaataa karhuja ja tekee poikia

Pohjoiskarjalaiset Reino ja Yrjö Laakkonen ostivat Kytäjän kartanon vuonna 1994.

Kokonaisuutena Kytäjän kartanon alue käsittää yli 4 800 hehtaarin maaalueen, josta pääosa on metsää. Viljeltyä peltoa on noin 400 hehtaaria. Kartanon alueella on myös goflkenttäalue.

Kytäjän kartanon alueella on tapahtunut useita veritekoja, joten paikalliset ovat jopa puhuneet kartanon kirouksesta.

Kaksi ”haamumetsästäjää” väitti myös HS:n haastattelussa vuonna 2019, että he olisivat kohdanneet kummituksen Kytäjän kartanossa vuonna 2014.

Lue lisää: Keskellä uusmaalaista maalaismaisemaa on kartano, jonka historia on tragedioita täynnä