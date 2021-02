Tuomo Luosujärvi kirjoitti HS:n mielipidesivuille, että muutto radanvarsikuntaan paransi hänen perheensä elintasoa. Nyt hän kertoo, miten päätyi Pikku Huopalahdesta Hyvinkäälle.

Tuomo Luosujärvi kirjoitti helmikuun alkupuolella Helsingin Sanomien mielipidesivuille, kuinka muutto Helsingistä Hyvinkäälle nosti hänen ja hänen vaimonsa elintasoa.

HS kävi tapaamassa Luosujärveä ja hänen vaimoaan Riittaa kysyäkseen Hyvinkään muuton taustoista ja siitä, kuinka pariskunnan elintaso nousi muuton jälkeen. Haastattelu tehtiin pariskunnan kotona koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan varomääräyksiä noudattaen maskien kanssa.

Mutta mennään ensin ajassa hieman taaksepäin, 2010-luvun ensimmäisiin vuosiin.

Omniassa opettajana työskennellyt Tuomo ja Husissa lääkärinä työskennellyt Riitta Luosujärvi asuivat tuolloin 75 neliön kerrostaloasunnossa Helsingin Pikku Huopalahdessa. He olivat tyytyväisiä asuinalueeseensa, mutta olivat päättäneet muuttaa Helsingistä pois eläkkeelle jäädessään.

Pariskunnan aikomuksena oli myydä kerrostaloasunto ja ostaa uusi asunto halvemmalla Helsingin ulkopuolelta. He miettivät silloin, että eläkepäivien asunto voisi olla Savossa, mistä Riitta on kotoisin.

Luosujärvet löysivät rivitalon Hyvinkäältä helsinkiläisen kaksion hinnalla.­

Sattuma puuttui kuitenkin peliin.

Heidän tyttärensä mies kuoli, ja tytär jäi leskeksi kahden alle kouluikäisen lapsen kanssa. Tytär ja lapset asuivat Nurmijärven Rajamäellä. Tytär tarvitsi arjessa apua, ja Tuomo sekä Riitta halusivat asua tytärtään lähellä myös eläkkeellä ollessaan.

”Aloimme etsiä uutta asuntoa Hyvinkäältä, Järvenpäästä, Keravalta, Nurmijärveltä ja Tuusulasta. Katsoimme, minkälaisia asuntoja oli rakenteilla. Halusimme muuttaa uuteen asuntoon”, Tuomo kertoo.

Hyvinkään Tapainlinnan kaupunginosasta runsaan kolmen kilometrin päästä rautatieasemalta Mansikka-ahontieltä löytyi 81 neliön kokoinen rivitaloasunto.

Muuttokin hieman aikaistui ennen eläkepäivien alkamista. Tuomo ja Riitta muuttivat vastavalmistuneeseen rivitaloon vuonna 2015. He kävivät vuoden Hyvinkäältä käsin Helsingissä töissä ennen kuin jäivät osa-aikaeläkkeelle vuonna 2016. Kokonaan eläkkeelle Tuomo ja Riitta jäivät vuonna 2018.

Leskeksi jäänyt tytär oli siinä vaiheessa muuttanut lapsineen Riitan ja Tuomon asunnon viereen valmistuneeseen kerrostaloon.

Mummola-kyltti toivottaa lähellä asuvat lapsenlapset tervetulleeksi.­

Riitan ja Tuomon tarkoituksena oli ollut jo aikaisemmin parantaa taloudellista asemaansa eläkkeellä ollessaan muuttamalla pois Helsingistä, ja tavoite täyttyi.

”Raha oli konsulttina muutossamme. Myimme Helsingin-asunnon noin 400 000 eurolla ja maksoimme Hyvinkään asunnosta noin 250 000 euroa”, Tuomo havainnollistaa.

Pariskunta on ollut tyytyväinen elämäänsä Hyvinkäällä. Kaupunki ei ollut heille tuttu ennen muuttoa.

Tuomo Luusujärvi on tyytyväinen siitä, että pysäköinti on Hyvinkäällä helpompaa kuin Helsingissä.­

”Päivittäiset palvelut ovat lähellä, esimerkiksi kauppaan on matkaa noin 400 metriä. Kauppakeskus Willaan ei ole pitkä matka, sieltä löytyvät kaikki palvelut. Hyvinkäällä on myös paljon ilmaisia parkkipaikkoja, eikä Hyvinkäällä ole ruuhkia kuten Helsingissä. Jos Helsinkiin on asiaa, sinne pääsee helposti junalla tai linja-autolla”, Tuomo summaa Hyvinkään edut.

Riitta antaa kiitosta Hyvinkään terveyspalveluille.

”Terveyskeskuksen palvelut toimivat toisin kuin Helsingissä. Hyvinkäälle ei tarvita sote-uudistusta tilannetta parantamaan. Ministeri Kiuru saisi tehdä opintoretken Hyvinkäällä. Vanhempi ihminen ei ole Hyvinkäällä rasite”, Riitta sanoo.

Kulttuurin harrastajina Hyvinkään kulttuuripalvelut ovat tulleet pariskunnalle tutuksi. Tuomo ja Riitta kehuvat kaupungin musiikkitalon ja teatterin tarjontaa.

Riitta Luosujärveä ilahduttaa se, että terveyskeskuksen palvelut toimivat Hyvinkäällä.­

Hyvinkään hyvät hiihtomahdollisuudet miellyttävät myös.

”Kotiovelta pääsee helposti hiihtämään”, Tuomo kehuu.

Riitta antaa erityistä tunnustusta sille, että vuosi sitten oli Hyvinkäällä mahdollista hiihtää, vaikka Etelä-Suomeen ei tullut talvea.

”Hyvinkäälle Perttulaan oli viime talvena saatu latu tykkilumesta, ja hiihdimme siellä noin 450 kilometriä”, Riitta kertoo.

Riitta ja Tuomo Luosujärvi ovat nyt asuneet Hyvinkäällä nyt yli viisi vuotta. Pääkaupungin vaihtuminen radanvarsikuntaan asuinpaikkana ei kaduta.

”Monilla on turhia ennakkoluuloja Suomen eri osia kohtaan, mutta mistä tahansa päin Suomea voi löytyä hyvä asuinpaikka”, Tuomo summaa.