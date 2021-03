Hyvinkääläinen Facebook-ryhmä on yhdistänyt apua tarvitsevia ja avuntarjoajia koko pandemian ajan. Ryhmän luoja neuvoo, miten apuviesti huomataan parhaiten.

Kari Lindroosin perustama ryhmä on jo vuoden verran auttanut ihmisiä selviytymään vaikeista ajoista. Hän jakoi viime keväänä ihmisille lappuja, joissa kerrottiin, kuinka apua voi hakea somen kautta.­

Tiukentuneet koronarajoitukset on huomattu heti sosiaalisessa mediassa Hyvinkäällä. Jäsenpyynnöt apua tarjoavaan Naapuriapu Hyvinkää -Facebook-ryhmään lähtivät nousuun.

Yksi ryhmän perustajista, Kari Lindroos, arvelee että ihmiset varautuvat vaikeisiin aikoihin.

”Varsinkin kun ravintolat menevät kiinni, niin tulee lomautuksia hirveän paljon. Itse uskon, että kun rajoituksia kiristetään, ihmisten avun tarve tulee lisääntymään.”

Ryhmä perustettiin vuosi sitten maaliskuun puolessavälissä. Lindroos ja hänen vaimonsa Jonna Lindroos seurasivat uutisia ja miettivät ensimmäisten koronarajoitusten koittaessa, miten voisivat auttaa apua tarvitsevia.

Syntyi idea Facebook-ryhmästä, joka yhdistäisi avun tarjoajat ja apua tarvitsevat. Ryhmässä raha ei liikkuisi, vaan toisia autettaisiin ihan pelkästä auttamisen ilosta ilman korvausta.

Kysyntää tällaiselle ryhmälle tuntui olevan, sillä jo muutamassa päivässä ryhmään tulvi satoja liittymispyyntöjä. Nyt ryhmässä on jo noin kaksituhatta jäsentä.

Ryhmän kautta on viimeisen vuoden aikana autettu useita satoja apua tarvitsevia, ja uusia pyyntöjä tulee viikoittain. Useimmiten avun tarve koskee ruoka- ja hygieniatuotteita.

”Mitään pysyviä pyyntöjähän nämä eivät ole, vaan apua vaikeista ajoista yli selviämiseen. Varsinkin tässä vaiheessa tilanteet heittelevät ihmisillä paljon. Tarvitaan apua hetkellisesti, että selvitään viikko tai pari eteenpäin esimerkiksi siihen asti, kun tulee seuraava palkka tai avustus.”

Vuoteen on mahtunut monta hienoa hetkeä, mutta etenkin joulun auttamistarinat ovat lämmittäneet Lindroosin sydäntä.

”Joulupukkiepisodi jäi mieleen. Yksi kaveri halusi tarjota joulupukkipalveluja veloituksetta sellaisille perheille, joilla ei muuten olisi ollut joulupukkimahdollisuutta. Saatiin aika monelle lapselle pukki oven taakse.”

Joulupukki kävi ilahduttamassa monen lapsen ovella.­

Jouluna oli myös perheitä, jotka pyysivät apua, kun raha ei riittänyt jouluruokiin.

”Sitten tuli yksi kaveri, joka ilmoitti, että hän hoitaa jouluruuat viidelle apua tarvitsevalle. Sieltä tuli sitten muun muassa kalkkunaa ja kinkkua. Esimerkiksi yhdelle perheelle hän oli ostanut kaksi kolmen ja puolen kilon kinkkua. Monen joulu saatiin pelastettua. Muistaakseni kaikki, jotka jouluna pyysivät apua, myös saivat sitä”

Vaikka apu lähes aina järjestyy, on muutamia poikkeuksia ollut. Joskus ihmisten auttamisen halu ei syystä tai toisesta herää.

Lindroos on pistänyt merkille, että mitä enemmän yksityiskohtia apua tarvitseva kertoo tilanteestaan, sitä suurempi on todennäköisyys, että apua tulee.

”Jostain syystä ihmiset kaipaavat selitystä, että miksi tilanne on tällainen. Yleensä jos henkilö on kirjoittanut hyvän viestin, se on toiminut parhaiten.”

Suurin osa julkaisee avunpyynnöt omalla nimellään somessa. Halutessaan apua voi saada myös anonyymisti, esimerkiksi lähestymällä ryhmää sähköpostitse osoitteeseen naapuriapua.hyvinkaa@gmail.com. Lindroosit välittävät apua tarvitsevan viestin ryhmään.

Vaikka ryhmä perustettiin koronakriisin yhteydessä, tarkoitus on pitää ryhmä pystyssä myös tulevaisuudessa tilanteen rauhoituttua.

”Vaikeita aikoja tulee aina. Kun ihmisillä tulee eri elämäntilanteita, on hyvä, että sitä apua löytyy niin sanotusti ’naapurustosta’.”

Tärkeintä on, että uskaltaa rohkeasti pyytää apua, silloin kun sitä tarvitsee.

”Häpeän tunne voi olla monelle se suurin este, mutta olisi tärkeä, ettei jää hiljaa kärsimään. Kyllä avun pyytäminen kannattaa ja senhän voi tehdä myös nimettömänä”, muistuttaa Lindroos.