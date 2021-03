Helena Koivunen on yrittänyt saada selvää arvoituksellisesta viestistä 10 vuoden ajan – Hän löysi sen kirpputorilla lojuneen taulun takaa

Kuka oli Alina, joka sai vuonna 1924 pikkujoululahjaksi taulun hymyilevästä tytöstä? Hyvinkääläinen nainen on vuosien ajan yrittänyt selvittää mystistä viestiä.

Hyvinkääläisellä Helena Koivusella on kopio Ferdinand Schaussen Gretel-maalauksesta. Taulun takapuolella on mystinen viesti.­

Jotain kummallista siinä taulussa oli. Se tuntui jotenkin vetävän hyvinkääläistä Helena Koivusta luokseen.

”Taulun kehykset olivat kolhiintuneet ja naarmuuntuneet. Ne olivat kullanväriset, enkä minä edes pidä kullasta, vaan minulla on kaikki korutkin hopeaa. Se taulu vaan jotenkin veti puoleensa, ja kai se sen takia sieltä kirpputorilta lähti mukaani”, Koivunen kertoo.

Taulu esittää nuorta tyttöä, joka hymyilee. Tytöllä on pitkät, paksut ja ruskeat hiukset sekä tumma paita. Teos on maalattu niin, että tytön katse tuntuu seuraavan katsojaa.

Kuva näyttäisi olevan kopio saksalaisen taiteilijan Ferdinand Schaussen Gretel-nimisestä maalauksesta. Schausse eli vuosina 1832–1916.

Ostohetkestä on kulunut lähes 10 vuotta, eikä Koivunen enää muista mikä kyseinen kirpputori oli, mutta on melko varma, että se kuitenkin sijaitsi Hyvinkäällä.

Siitä päivästä lähtien taulun tarina on askarruttanut häntä.

Taulun taakse kirjoitettu viesti on lähes sata vuotta vanha.­

Taulun taakse kirjoitettu lähes sata vuotta vanha viesti herättää kysymyksiä. Kauniilla käsialalla siihen on kirjoitettu ’Hyvää pikkujoulua Alinalle v.1924’. Viestin signeeraus on tehty niin koukeroisella käsialalla, että siitä on hieman vaikea saada varmuudella selvää, mutta siinä voisi mahdollisesti lukea Essi.

Taulun taakse on myös painettu Tampere sekä muutama kirjain. Ensimmäiset ovat H.A.R., mutta lopusta ei saa enää selvää.

”Erityisesti minua kosketti Alinalle osoitettu teksti. Mummini nimi oli myös Alina. Olisi kiinnostavaa saada selville kuka tämä Alina oli, joka tämän taulun sai”, Koivunen pohtii.

Taulusta on vuosien saatossa tullut Koivuselle hyvin tärkeä. Hänen äitinsä oli taiteilija, joten kodissa on aina ollut paljon taidetta.

Nykyään kaikki taulut eivät mahdu seinälle samaan aikaan. Koivunen yleensä vaihtelee niiden paikkoja silloin tällöin. Alinan taulu on kuitenkin aina seinällä.

”Kerran laitoin sen vähäksi aikaa kaappiin, mutta oli pakko hakea se sieltä takaisin seinälle. Se vetää puoleensa kuin magneetti. Aivan kuin sillä tytöllä olisi jotain sanottavaa minulle. Joskus päässäni kysyn häneltä, kuka hän mahtoi olla ja millaisen elämän hän eli.”

Gretel, eli suomeksi Kerttu, on osa Schaussen Hans ja Gretel -kokonaisuutta­

Vaikka Koivunen on pohtinut taulun tarinaa vuosia, hän ei ole aikaisemmin yrittänyt aktiivisesti etsiä vastauksia.

”Julkaisin vähän aikaa sitten kuvan taulusta omalla Facebook-seinällä. Sitten tulikin mieleen, että minäpä yritän selvittää tätä. Miksi en ole aiemmin yrittänyt?”

Sunnuntaina 21. maaliskuuta hän laittoi asian tiimoilta julkaisun Facebook-ryhmään Hyvinkääläisten ilmoitustaulu. Mutta Alinan tarina ei ole vielä selvinnyt.

Onko sinulla jotain lisätietoa taulusta tai Alinasta, joka kyseisen taulun sai pikkujoululahjaksi vuonna 1924? Olethan yhteydessä meihin osoitteeseen jael.nyman@hs.fi.