Hyvinkään kaupunginjohtajan virkaan astuu Johanna Luukkonen. Hyvinkään taloudellinen tilanne kuuluu hänen mielestään suurimpiin haasteisiin tulevassa työssä.

Hyvinkään kaupunginvaltuusto valitsi maanantaina 26. huhtikuuta yksimielisesti Johanna Luukkosen uudeksi kaupunginjohtajaksi.

Päätökseen vaikutti Luukkosen monipuolinen kokemus kuntajohtamisesta sekä hänen aikaisempi kokemus erilaisista työtehtävistä Hyvinkäällä. Luukkonen on tällä hetkellä Rauman kaupunginjohtaja.

”Taloustilannehan on se, missä on tehtävä töitä. Nyt Hyvinkää, niin kuin moni muukin kunta, teki koronatuilla hyvän vuoden, mutta täytyy pystyä siivoamaan se koronatuen vaikutus sieltä pois ja katsoa, että mitä siellä menneisyydessä on. Se edellinen vuosihan oli tosi haasteellinen”, hän arvioi uutta rooliaan.

Lue myös: ”Oli ikävää, että jouduimme irtisanomaan” – Hyvinkään kaupunginjohtaja joutui vaikean tilanteen eteen juuri ennen eläköitymistään

Luukkonen toivoisi myös asumiseen, yrittämiseen sekä pendelöintiin liittyvää kehitystä.

”Hyvinkäällä on riittävästi työpaikkoja, mutta niitä pitää toki vielä kehittää ja mahdollistaa, että ne pysyvät siellä.”

Johanna Luukkonen on itse viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Hyvinkäällä. Hän myös palasi opiskeluaikojen jälkeen kaupunkiin kasvattamaan omat lapsensa. Vuosien varrella kotikaupungissa on tapahtunut paljon.

”Hyvinkää on tehnyt isoja askeleita tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Se on pessyt kasvonsa, ja siitä on tullut isojen tapahtumien kaupunki. Toisaalta siellä on myös vahva luonnon, vapaa-ajan ja liikkumisen leima. Se on mielestäni oikea tie Hyvinkäällä.”

Lue myös: Suurtapahtuma Rockfestiä yritettiin turhaan järjestää Tampereella kahtena vuonna, nyt se siirtyykin Hyvinkäälle – Mitä tapahtui?

Johanna Luukkonen on tyytyväinen ja onnellinen siitä, että hänet valittiin Hyvinkään uudeksi kaupunginjohtajaksi, mutta kertoo myös tuntevansa haikeutta luopumisesta nykyisestä tehtävästä Rauman kaupunginjohtajana.­

Hän näkee noin 47 000 asukkaan Hyvinkään jopa eräänlaisena tulevaisuuden kaupunkina. Ihmisten arvomaailma on hänen mielestä alkanut muuttua niin, että yhä enemmän arvostetaan toimivien peruspalveluiden lisäksi vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia, luontoa, kulttuuria ja hyvinvointiin liittyviä asioita.

”Elämä on sujuvaa, turvallista ja miellyttävää. Tämän kokoinen kaupunki kuin Hyvinkää pystyy tarjoamaan sen.”

Luukkonen aloitti nykyisen työnsä Raumalla vasta elokuussa 2020.

”Asiat tapahtuvat silloin kun ne tapahtuvat. Elämässä ei voi tilata asioita, ja tämä tuli nyt tähän kohtaan. Mitään työntöä täältä ei ole, vaan asiat ovat tosi hyvin täällä. Mutta kotikaupungin veto on kyllä iso”, hän kommentoi lyhyeksi jäänyttä aikaansa Raumalla.

Luukkosen mielestä hän on itse hyvä esimerkki siitä, kuinka tärkeää on panostaa nuoriin. Jos on itsellä hyviä kokemuksia kaupungista, sinne haluaa palata kotiin.

”Poliittisten päättäjien pitäisi tehdä nuorisopolitiikkaa paljon vahvemmin, jos puhutaan ja ollaan huolissaan siitä, että miten nuoret palaavat. Nuorten tehtävä on lähteä kokemaan ja elämään, mutta he palaavat, jos heillä on hyviä kokemuksia nuoruusvuosilta.”

Johanna Luukkonen valittiin 17 hakijan joukosta. Virallisesti hän siirtyy tehtävään 1. joulukuuta tänä vuonna Hyvinkään nykyisen kaupunginjohtajan Jyrki Mattilan siirtyessä eläkkeelle. Luukkonen tulee kuitenkin toimimaan kaupunginjohtajan vuosilomasijaisena jo kesän jälkeen.

Koulutukseltaan Luukkonen on hallintotieteiden maisteri. Ennen Raumalle siirtymistä hän on työskennellyt Laitilan kaupunginjohtajana sekä Kangasniemen kunnanjohtajana. Sitä ennen hän on toiminut myös Hyvinkään kaupungin palveluksessa useita vuosia.

Lue myös: Surullinen sattuma mullisti eläkepäivistä haaveilevan pariskunnan asuntoaikeet – Sitten yllättävä muuttosuunta paransi heidän elintasoaan