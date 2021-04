Facebookista voi seurata, kuinka rakenteilla olevan noin 300 metriä pitkän sillan kansi nostetaan paikalleen Hyvinkään keskustassa.

Hyvinkään rautatieaseman lähelle rakennettavan Vanhankirkonsillan kansi nostetaan paikalleen ensi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Kansi nostetaan Hangonradan yli. Nosto tehdään yöaikaan, koska tuolloin rataosuudella ei ole liikennettä.

Sillan nostaminen saattaa herättää kiinnostusta, mutta koronaviruksesta aiheutuvien poikkeusolojen vuoksi suuren yleisön kokoontuminen ei ole sallittua. Siksi Hyvinkään kaupunki järjestää live-streamauksen sillan nostosta lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Uudenmaankadun ja Hangonsillan asuinalueen yhdistävän kevyen liikenteen Vanhankirkonsillan sekä Vanhankirkonkujan rakennustyöt on tarkoitus saada valmiiksi elokuussa 2021.

Sillan kokonaispituus on noin 300 metriä ja pääsy sillalle on täysin esteetön. Hangonsillan puoleisessa päässä on kierreramppi, jota pitkin noustaan sillalle. Korkeimmillaan sillan kansi on yhdeksän metriä maanpinnasta.

Vanhankirkonsillan rakennustöiden kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 5,4 miljoonaa euroa.

Sillan nostoa voi seurata tästä linkistä.