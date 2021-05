Kaksi syvää kuilua on kaikki mitä on jäljellä Ruotsin kuninkaan Kustaa II Aadolfin mahtipontisesta kaivoshankkeesta. Hyvinkään Hopeavuoren kaivoksiin upposi suunnaton määrä rahaa, mutta kukaan ei tiedä, löytyikö sieltä mitään.

Vahingossa paikalle eksynyt ei ehkä ajattele tämän olevan kovin erikoinen paikka. Kaksi syvää, vedellä täyttynyttä kuilua keskellä ryteikköä. Neljäsataa vuotta sitten Hyvinkään Hopeavuori oli kuitenkin suurten haaveiden kohde.

Ruotsin kuningas Kustaa II Aadolf käynnisti täällä salaperäisen kaivoshankkeen, johon pumpattiin 15 vuoden ajan valtavasti rahaa. Hankkeesta on jäänyt paljon kysymyksiä, jotka edelleen askarruttavat tutkijoita. Mitä Hyvinkäällä oikein etsittiin ja löytyikö sitä koskaan?

Menneiden aikojen unelmat kiehtovat yliopistonlehtoria ja historiantutkijaa Mirkka Lappalaista. Siksi Hyvinkään Hopeavuori herätti heti hänen kiinnostuksensa, kun hän törmäsi sen historiaan kirjoittaessaan kirjaansa Pohjolan leijona: Kustaa II Adolf ja Suomi 1611-1632.

”Arvostus jalometalleja kohtaan ja se unelmahöttö, joka sinä aikana on, meni sen ajan ajattelussa ihan kaiken muun yli. Esikuvana oli Espanjan satumaiset rikkaudet, ne aarrelaivat, jotka toivat Amerikasta ihan käsittämättömiä määriä kultaa ja hopeaa ja purjehti Sevillaan vuosittain. Sitä kaikki muutkin hallitsijat halusivat”, sanoo Lappalainen.

Myös kuningas Kustaa II Aadolf oli liikkeellä hopean kiilto silmissään, kun hän vasta 19-vuotiaana matkusti Suomeen vuonna 1614. Vaikka nykyajan ihminen saattaa hymähtää ajatukselle, siihen aikaan todella ajateltiin, että Etelä-Suomen rannikkoalueilta voisi löytyä niin jalometalleja kuin jalokiviäkin.

”Nyt tuntuu niin hassulta, että kuka tänne nyt kaivoksia perustaisi. Mutta tieto oli silloin niin olematonta. Ajatus oli, että aina kannattaa perustaa hopeakaivos, riippumatta kustannuksista. Oli sellainen mystifioitu käsitys, että kun vaan tarpeeksi etsii, niin kyllä se alkaa tuottamaan.”

Kustaa II Aadolf, Jacob Hoefnagelin maalauksessa vuodelta 1624.­

Sen lisäksi, että aarteista haaveileminen oli 1600-luvun alussa yleiseurooppalainen ilmiö, nuoren kuninkaan innokkuuteen juosta aarteiden perässä vaikutti myös Ruotsin Tanskan kanssa sopima rauha.

”Siinä oli sovittu, että Ruotsin pitää maksaa miljoonan riikintaalerin lunnaat, joka on ihan mieletön summa. Hopeaa piti saada jostain. Kuningas joutui käyttämään tarkoitukseen esimerkiksi äitinsä koruja ja astioita. Joten se draivi löytää jalometallikaivoksia oli valtavan suuri.”

Kaikkien näiden unelmien ja odotusten kanssa Kustaa II Aadolf saapui 1614 Suomeen. Mukanaan hänellä oli myös sen ajan kaivosalan asiantuntijoita. Matka kävi pohjoisen kautta kohti etelää. Tarkoitus oli mennä Savonlinnaan, mutta kohtalo puuttui peliin.

”Ei ilmeisesti löytynyt opasta, joka myös kertoo vähän sen ajan touhusta. Seurue suuntasikin siksi kohti Turkua ja jossain Hämeenlinnan ja Turun välisellä retkellä varmaan joku kertoi, että Hyvinkäällä on joku vanha kaivos ja kuningas päätyi sinne.”

Hyvinkään Hopeavuorella oli louhittu jo 1550-luvulla, mutta toiminta oli ollut pienimuotoista ja jatkui vain muutaman vuoden. Tietoa siitä, mitä siellä louhittiin ei ole säilynyt. Kustaa II Aadolf kuitenkin innostui näkemästään ja päätti käynnistää kaivoshankkeen uudelleen.

Kuningas laati huolellisen suunnitelman Hyvinkään kaivoshankkeen jatkoa varten vuonna 1616. Kuvassa näkyy Kansallisarkistosta löytyvän suunnitelman etusivu. Ylhäällä vasemmalla lukee "Hyfwinge bruuk", eli Hyvinkään ruukki.­

Ruotsi oli vasta nousemassa suurvallaksi ja oli toistaiseksi vielä köyhä maa. Siihen nähden Hyvinkään kaivoshanke oli valtava investointi. Esimerkiksi polttolouhinta, eli sen ajan louhintatekniikka, söi suuria määriä puutavaraa. Hyvinkään Hopeavuorella käytettiin arviolta 1 300 mottia puuta vuodessa.

Työ vaati myös työvoimaa. Kaivoksella työskenteli kymmenen miestä ja he tarvitsivat kaikki esimerkiksi ruokaa, juomaa ja vaatteita.

Mistään helposta työstä ei ollut kyse. Siihen aikaan louhintatekniikkana käytettiin polttolouhintaa. Ensin piti kuumentaa kivi tulella, sitten sen päälle heitettiin kylmää vettä, jolloin kivi halkesi. Paitsi, että työ on ollut aikaa vievää, se on myös ollut todella vaarallista. Mitä syvemmälle kaivettiin, sitä enemmän erilaiset kaasut haastoivat työturvallisuutta .

Jan Asselijnin maalaus Lützenin taistelusta, jossa kuningas Kustaa II Aadolf kaatui 1632.­

Kuninkaan kiinnostus hanketta kohtaan alkoi kuitenkin hiipua 1620-luvun loppupuolella ja kaivoshanke lakkautettiin. Noin 15 vuoden ajan kuiluja oli kaivettu 20–30 metrin syvyyteen asti.

Lue lisää: Näin 19-vuotias teinipoika perusti Suomen

Mistään ei ole selvinnyt, löysikö kuningas etsimäänsä Hyvinkäältä. Ottaen huomioon kuinka valtavasta hankkeesta oli kyse, Lappalaisen mielestä tämä on erikoista.

”Hyvinkään Hopeavuori on oikeasti mystinen, koska vaikka siellä kaivettiin noin 15 vuotta, mitään tietoa siitä mitä he oikein kaivoivat ei ole. Sinne vain pumpattiin valtion rahaa, mutta mitä siellä oikeasti tehtiin jää valitettavasti epäselväksi.”

Sen sijaan on tarkat merkinnät siitä millaista ruokaa verorahoilla on kustannettu.

”Tiedämme, että Kustaa II Aadolfin vierailulla kaivoksella vuonna 1614 juotiin neljä tynnyriä olutta. Vuoden 1616 vierailun yhteydessä kuninkaan väen ruuat varastettiin. Tämän tyyppistä aineistoa meillä on, mutta itse teollisuustuotannosta ei ole löytynyt mitään mainintoja.”

Työntekijöistä tiedämme esimerkiksi, että he tarvitsivat 40 kenkäparia vuodessa, 82 tynnyriä viljaa, humalaa, voita, suolaa, kalaa ja läskiä. Mutta se, mistä he olivat kotoisin ja millaisissa olosuhteissa he asuivat Hyvinkäällä emme tiedä.

”Ketkä ne ihmiset on, jotka ovat tehneet tätä kamalaa työtä Hyvinkäällä? Täytyihän heillä olla myös vaimoja ja lapsia, mutta ne eivät näy lähteissä, joita käytetään sukututkimuksessa.”

Ruotsin Riksarkivetista löytyy asiakirja, jossa kerrotaan muun muassa Hyvinkään kaivoksesta. Kuvassa näkyy asiakirjan etusivu. Tekstin mukaan kaivamista ei kannata lopettaa, sillä hankkeeseen on jo käytetty niin paljon rahaa.­

Vaikka alueella kasvaa nyt metsää, todennäköisesti se on ollut kaivostoiminnan ajan hakattu. Kaivoskuiluista on noussut savua ilmaan.

”Se on varmasti ollut aika huomiota herättävä näky. Siinä on täytynyt olla joku tehdas siinä ympärillä, jotain rakennuksia, tallia, ihmisten asuntoja. Missä se kompleksi on ollut? Se on vielä paikallistamatta. Kun ei näyttäisi olleen kivijalkoja niin ne ovat hautautuneet.”

Myös Hopeavuoren historia on vuosien saatossa unohtunut ja hautautunut. Kaivoskuilut täyttyivät vedellä ja metsä peitti maaston alleen. Alueelle ei ole rakennettu teitä tai taloja, vaan Hopeavuori on saanut olla melko rauhassa. Juuri se tekeekin siitä todella kiinnostavan historiantutkijan näkökulmasta.

”Nämä ovat hirveän arvokkaita, koska ne ovat niin koskemattomia. Suomessa on ylipäätänsä melko vähän 1600-luvun kohteita ja nämä kaivokset ovat vielä tosi isot.”

Kaivosten ympäriltä löytyy 400 vuotta vanhoja jätekiviä suurissa kasoissa.­

Muutamia yrityksiä lukuun ottamatta aluetta on tutkittu hyvin vähän. Lappalainen uskoo, että tarkemmat tutkimukset voisivat paljastaa kiinnostavia johtolankoja. Modernit tutkimusmenetelmät voisivat auttaa selvittämään missä mahdolliset rakennukset ovat sijainneet ja kertoa lisää siitä miltä teollisuusalue on näyttänyt 1600-luvun Suomessa.

”Minusta tämä on Suomen hienoimpia muinaisjäännöksiä. Myös tunnelma siellä on pikkuisen karmea, ei pelottava, mutta vähän sellainen erikoinen. Se panee miettimään et mitä ihmettä täällä on tehty ja millä motiivilla.”