Harvinainen auto on pölyttynyt vuosia suomalaisessa ladossa – Sen taustalta paljastuu tarina rakkaudesta ja byrokratiasta Arabian niemimaalla

Reima Okkola osti vaimolleen Jaguar-merkkisen auton 1990-luvun puolivälissä Arabiemiraateissa. Nyt auto pölyttyy suomalaisessa ladossa ja Okkola yrittää päästä siitä eroon tiukalla aikataululla.

Jaguar on lojunut ladossa Etelä-Suomessa kymmenen vuotta.

HuutokaupaT.com -sivustolla on myytävänä auto, joka ei ole tavanomainen. Kyseessä on ulkoapäin räjähtäneeltä näyttävä vuoden 1986 Jaguar XJSCV12.

Ilmoitus kertoo, että avo-Jagge on tuotu Arabiemiraateista Suomeen restauroitavaksi. Ilmoituksen mukaan auto on ollut alun perin kullanvärinen, mutta se on maalattu punaiseksi.

Jaguaria kauppaava Reima Okkola asuu Dubaissa, mutta oleskelee tilapäisesti kuolinpesän asunnossa Hyvinkäällä.

Okkola kertoo ostaneensa auton vaimolleen 1990-luvun puolivälissä Omanin sulttaanikunnasta. Okkola asui tuolloin naapurimaassa Arabiemiraattien Dubaissa vaimonsa kanssa.

”Paikallisen BMW-kauppiaan poika oli ostanut itselleen Jaguarin. Isä ei kuitenkaan katsonut ostosta hyvällä, ja poika luopui autosta ja laittoi sen myyntiin”, Okkola kertoo.

Jaguar oli alunperin kullanvärinen. Kullan väriä ei kuitenkaan pidetty soveliaana autolle Omanissa, ja ensimmäinen ostaja maalautti auton punaiseksi.

Okkolan vaimo kuoli vuonna 1998, ja autolla ei ollut sen jälkeen käyttöä.

”Jaguar oli pitkään Dubaissa. Perimyskysymykset ovat siellä monimutkaisia, ja meni monta vuotta ennen kuin auto siirtyi omistukseeni. Ennen kuin auto siirtyi omistukseeni, sitä ei voinut rekisteröidä ja auto oli huonossa hoidossa.”

Okkola toi Jaguarin Suomeen vuonna 2011 ja on siitä lähtien säilyttänyt Etelä-Suomessa sijaitsevassa ladossa.

”Oli tarkoitus laittaa auto kuntoon. Kun näin ei ole käynyt eivätkä lapseni halunneet autoa itselleen, yritän löytää autolle ostajan, joka kunnostaa sen. Olen nyt noin kuukauden ajan Hyvinkäällä ennen kuin lähden takaisin Dubaihin. Tavoitteena on, että kaupat syntyisivät ennen lähtöäni.”

Jaguar oli alun perin kullanvärinen, mutta maalattiin myöhemmin punaiseksi.