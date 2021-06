Milloin viimeksi tarkistit lapsesi kaapit? TikTokissa leviää nyt haitallinen trendi, jossa lapset ottavat linnunpoikasia emoiltaan ja piilottelevat niitä kotonaan.

Tämä Facebook-julkaisu leviää nyt kulovalkean tavoin:

”Saamieni tietojen mukaan joku lapsi piilottelee Hyvinkäällä huoneessaan lokinpoikasta”, kirjoittaa Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistyksen Heidi Simonen julkaisussaan.

Julkaisussa kerrotaan, että lokinpoikaselle on tehty oma TikTok-tili. Lokinpoikasen nimeksi on annettu Alvari. TikTok-tilin seuraajille on näytetty kuinka Alvaria syötetään, ulkoilutetaan ja pestään.

Simonen muistuttaa, ettei lapsi osaa hoitaa lokinpoikasta oikealla tavalla, eikä se todennäköisesti selviä hengissä lapsen hoidosta. Lokinpoikanen tulisi saada asianmukaiseen hoitoon mahdollisimman pian.

”Tarkistathan lapsesi vaatekaapin ja TikTokin, onko Alvari sinun lapsesi kaapissa?” Simonen kehottaa.

Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Nella Muurinen kertoo, että tämä näyttäisi valitettavasti olevan trendi TikTokissa. Alvari ei nimittäin ole yksittäistapaus.

”Useammalla suomalaisella TikTok-käyttäjällä on tänä vuonna ollut tiaisenpoikasia, variksenpoikasta ja lokinpoikasta. Kerätään niitä poikasia ja sitten niiden avulla yritetään hankkia seuraajia ja tykkäyksiä.”

Kirjoitusasusta päätellen monet näistä poikasia kasvattavista ovat lapsia. Toisaalta Muurinen on nähnyt videoita, joissa nuoret pitävät variksenpoikasta hartioillaan ja ovat poikasen kanssa ulkona viettämässä iltaa.

Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistykselle on tänä vuonna tullut jo useampia puheluja vanhemmilta, jotka ovat löytäneet lastensa huoneista linnunpoikasia. Yksi äiti oli löytänyt tyttärensä huoneesta siilin.

Muurinen muistuttaa, että linnuilla on nyt pesimärauha.

”Terveiden poikasten ottaminen emoiltaan pois on rikos.”

Lapset voivat herkästi ajatella, että yksin oleva poikanen on hylätty. Alvarin TikTok-tilin yhteyteen oli kirjoitettu, että kyseessä oli hylätty poikanen. Muurinen epäilee tätä. Harvemmin yksin jäänet poikaset ovat orpoja.

”Monella lajeilla on maastopoikaset, jotka on välillä yksin. Emo jättää ne yksin ruuanhaun ajaksi, eikä se silti tarkoita, että ne ovat orpoja, vaan kyseessä on ihan normaalia käyttäytymistä.”

Muurinen kehottaa vanhempia puhumaan lasten kanssa luonnosta ja siitä, ettei eläimiä saa mennä keräämään.

Hän toivoo, että päiväkoteihin ja kouluihin saataisiin lisää luonto-, ympäristö- ja eläinaiheista opetusta.

Harvemmin lapsi osaa hoitaa poikasta oikein.

”Yleensä lapset eivät kysy ohjeita mistään, vaan joko keksivät ohjeet itse tai lukevat netistä. Silloin yleensä menee moni asia pieleen. Tulee ruokintavirheitä, kasvuhäiriöitä ja kehityshäiriöitä.”

Eläimiä ei myöskään saisi kesyttää. Lapset ja nuoret yleensä käsittelevät poikasia liikaa, eikä eläin opi tarvittavia taitoja luontoon.

Esimerkiksi Alvarin tapauksessa TikTok-seuraajille näytettiin kuinka lintua pestiin. Tällainen voi pahimmassa tapauksessa pilata poikasen höyhenpeitteen, eikä se kasva enää normaalisti.

Lapsille on myös hyvä kertoa, että emokin kärsii kun poikanen viedään.

”Totta kai ne suree. Senhän näkee jo siitä, että emot puolustavat poikasiaan jos joku kulkee läheltä. Ne hoitavat niitä ja kiintyvät varmasti niihin. Kyllä ne varmasti ihmettelevät minne poikaset ovat kadonneet jos joku on vienyt ne.”

Mitä tulisi sitten tehdä jos lapsen kaapista löytyy yllättäen poikanen?

Muurinen kehottaa ottamaan yhteyttä luonnonvaraisia eläimiä hoitavaan tahoon, kuten Korkeasaareen tai Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistykseen. Omin päin ei kannata palauttaa eläintä luontoon, vaan tapaukset on aina arvioitava asiantuntijan kanssa.

”Esimerkiksi poikasen ikä ja se, kuinka kauan poikanen on ollut ihmisen käsittelyssä, vaikuttavat. Huonokuntoisia poikasia ei tietenkään pysty palauttamaan pesään ja pitää seurata, että emo vielä huolii poikaset takaisin. Emo-poikaskontakti täytyy nähdä.”