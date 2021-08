Hyvinkään omenapuureitti vie kaupungin kiinnostavimpiin omenakohteisiin. Vaikka omenoita saa vapaasti syödä kaupungin puista, ne eivät kaikille maistu.

Omenapuistaan tunnetun Hyvinkään Hyvin hyvinkääläiset omenapuut -reitti vie kiinnostavalle kierrokselle ympäri keskustaa. Noin kolmen kilometrin mittaisella reitillä on yhteensä kaksitoista omenakohdetta. Reitti alkaa Kirjastonaukiolta ja kulkee muun muassa Nestorinaukiolle, Kauppatorille ja Hämeenkadulle.

Hyvinkään kaupungin luontoalueiden suunnittelija Matti Mattila kertoo, että vaikka omenareitti on ollut olemassa jo vuosia, se on jäänyt hyvinkääläisille melko tuntemattomaksi. Nyt reitille on kuitenkin julkaistu oma verkkosivusto, jonka tarinakartan avulla voi tutustua paremmin reittiin, sen kohteisiin ja Hyvinkään historiaan. Sivusto toimii hyvänä taskuoppaana reittiä kiertävälle.

Kartan voi myös halutessaan tulostaa pdf-muodossa.

”Suosittelen reittiä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kotiseudustaan. Tämä on myös hyvä tietopläjäys niille, jotka ovat kiinnostuneita kasveista ja puista”, sanoo Mattila.

Hän on itse kiertänyt reitin pyörällä.

”Se on ihan makuasia, kulkeeko pyörällä vai kävellen, mutta kävellen saattaa ehkä nähdä enemmän. Reitti on aika lyhkäinen ja muutamat kohteet ovat sellaisia, että pyörällä ehkä suhahtaa ohi.”

Esimerkiksi Hyvinkään ensimmäisen apteekin perustaneen Emil Wäyrysen vanhalla pihalla oleva kohde voi Mattilan mukaan olla hankala löytää. Kirkkopuistossa on Wäyrysen pihapiiristä jäänyt kasvamaan muun muassa pieniä omenoita tuottava omenapuu. Helsingin yliopiston tekemässä tutkimuksessa paljastui, että kyseinen omenapuu on geeniperimältään uniikki. Toista koristeomenapuuta samanlaisella geeniperimällä ei nimittäin ole löytynyt.

Vuoteen 1962 asti Hyvinkäällä toimi Valtion rautateiden keskuspuutarha. Sen ansiosta Hyvinkäälle on jäänyt runsaasti erilaista kasvistoa. Myös Hyvinkään symboliksi vuonna 1996 valittu rautatienomenapuu, eli Malus ’hyvingiensis’, on perintö näiltä ajoilta.

Omenareitti ei kuitenkaan keskity vain Hyvinkään nimikko-omenapuuhun, vaan tarjoaa laajan valikoiman erityyppisiä omenapuita. Sateenvarjon muotoisen rautatienomenapuun lisäksi on muun muassa punalehtistä Royaltya, marjamaisia hedelmiä tuottava marjaomenapuu ja 1950-luvulle asti Suomen suosituimpiin omenalajikkeisiin kuuluva Snygg-omenapuu.

”Reitin kaunein kohta on mielestäni Kirjastonaukio, missä oli aikoinaan Valtion rautateiden keskuspuutarha. Siinä on se omenapuukuja ja valtava määrä omenapuita. Se on ehdottomasti hienoimpia paikkoja”, kertoo Mattila.

Hyvin hyvinkääläiset omenapuut -reitti on kaunis myös keväällä omenapuiden kukkiessa.

Mikäli nälkä yllättää reittiä kiertäessä välipalan voi näin omenasesongin aikana napata puusta. Kaupungin omenapuista saa nimittäin kuka tahansa poimia omenoita.

”Se, että tekeekö niillä omenoilla mitään on hyvä kysymys. Suurin osa näistä puista kukkivat valtavan hienosti, mutta kun kukinnan myötä tulee liikaa raakileita puu ei jaksa elättää niin isoa määrää omenoita. Ne jäävät pieniksi golfpallon kokoisiksi ja ovat myös happamia. Hirveästi iloa niistä ei siis välttämättä ole. Mutta jos tykkää happamista omenoista niin mikä ettei.”

Esimerkiksi rautatienomenapuun omenoista saa kuitenkin tehtyä vaikkapa hilloa tai likööriä.