Useat artistit peruivat esiintymisensä Steelfestillä. Musiikkitapahtuman järjestäjä on väsynyt jatkuviin äärioikeistosyytöksiin.

Hyvinkäällä järjestettävä metallimusiikkifestivaali Steelfest on jälleen joutunut kohun kohteeksi. Kohu koskee aikaisempien vuosien tapaan sitä, että joidenkin Steelfestillä esiintyvien yhtyeiden jäsenet on yhdistetty äärioikeistoliikkeisiin.

Steelfest julkaisi elokuun lopussa artistikattauksensa keväällä 2022 järjestettävälle tapahtumalle. Kattauksen julkaiseminen poiki keskustelua sosiaalisessa mediassa muutamista festivaalilla esiintyvistä bändeistä ja muusikoiden väitetyistä kytköksistä äärioikeistoon.

Steelfestin järjestäjät saivat pian yhteydenottoja muutamien artistien edustajilta, jotka vaativat, että festivaali miettii esiintyjäkattaustaan uudestaan.

Kun Steelfest ei taipunut pyyntöihin, muun muassa saksalainen Sodom sekä suomalainen Moonsorrow kertoivat peruvansa osallistumisensa. Näin Moonsorrow muotoili asian Facebookissa:

”Olemme aina halunneet pysyä erossa kaikista poliittisista liikkeistä, mukaan lukien äärioikealla olevista. Tämän pitäisi todellakin olla ilmeistä, mutta seurattuamme viimeaikaisia keskusteluja, asia ei selvästikään ole näin. Tämän sanottuamme, emme tahdo astua millekään poliittiselle pelikentälle, ja tästä näyttää yhä kiihtyvämpään tahtiin olevan tulossa sellainen.”

Steelfestin pääpromoottori Jani Laine sanoo olevansa väsynyt toistamaan, ettei Steelfest ole poliittinen tapahtuma.

”Ei haluta tämän festivaalin kohdalla rakentaa minkäänlaista poliittista platformia ja aina meidät silti vedetään siihen. Jos sanon ihan suoraan, niin kyllä se tuntuu tosi surulliselta.”

Steelfest täyttää ensi vuonna jo 10 vuotta. Laine kertoo, että aina joku on ollut vaatimassa jonkun esiintymisen kieltämistä.

”Meille kaikki artistit ovat tervetulleita riippumatta poliittisista aatteistaan, ihonväristään tai uskonnollisesta suuntautumisestaan.”

Festivaali ei siis aio muuttaa artistikattausta tälläkään kertaa.

”Emme tule koskaan peruuttamaan minkään artistin esiintymistä tällaisten syiden takia. Muuten me syyllistyttäisi mielestäni ennakkosensuurin.”

Se voisi hänen mukaan myös johtaa siihen, että tapahtumissa nähdään aina vain samat esiintyjät.

”Ja kuka on se, joka päättää mikä bändi edustaa äärioikeistolaista liikettä? Meillä ei ole festivaalinjärjestäjänä mitään sellaista instanssia, mihin voitaisi ottaa yhteyttä ja kysyä.”

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki olisi sallittua.

”Kyllä me tuomitsemme natsisimin ja fasismin. Olemme yhtiö ja meidän on pidettävä huolta siitä, että kaikki toimii Suomen lain mukaisesti. Artistit ovat tietenkin vastuussa heidän esittämästään sisällöstä, ja me olemme myös vastuussa, kun annamme heidän esiintyä.”

Laine kuvailee extreme metalia maailman ristiriitaisimpana ja eniten tunteita herättävänä musiikkigenrenä. Siksi hän kyllä ymmärtää mistä ihmisten huolet kumpuavat.

”Se, mitä jokin yhtye viestii ja mistä he laulavat voidaan ymmärtää ihan miten itse halutaan. Ja totta kai kun meillä on 6 000 kävijää niin heidän seassa voi olla sellaisia, joilla on ihan käsittämätön maailmankäsitys. Mutta en silti kiellä heitä tulemasta, jokaisella saa olla oma näkemys. Ja me valvomme ja puutumme, jos joku rikkoo lakia.”

Steelfest järjestetään toukokuussa 2022 Hyvinkään Villatehtaalla. Tapahtuma täyttää nyt 10 vuotta, ja se on kasvanut kahdesta päivästä neljään. Myös kävijämäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Yli puolet kävijöistä saapuu Hyvinkäälle ulkomailta.

”Ensi vuonna odotetaan ennätysyleisöä. Lippuja on tähän mennessä myyty yli 50 maahan eri puolilla maailmaa. Meidän kohderyhmässä odotetaan jo kovasti tätä tapahtumaa.”

Hivenen poikkeavana lisäyksenä Steelfestillä tullaan näkemään myös jotain aivan muuta kuin rankkaa metallia: kaikille ilmainen käsityötapahtuma.

”Se on suunnattu kaikille vauvoista vaariin ja tarjoaa mahdollisuuden nähdä perinteistä käsityötä. Meillä tulee olemaan 16 ihmistä takomassa ja esittelemässä taitojaan. Se on meidän tapa kiittää kaupunkilaisia, on ollut mukava toimia Hyvinkäällä 10 vuotta.”

Soundi-lehti kirjoitti kohusta ensimmäisenä.