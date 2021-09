Vanhojen paikkojen "uudelleen­kuvaaminen" on nyt trendikästä: Siksi museot aloittavat suurhankkeen, jossa ihmisiä kannustetaan tarttumaan kameraan Keski-Uudellamaalla.

Sosiaalisessa mediassa on jo useiden vuosien ajan ollut trendikästä jäljitellä vanhoja kuvia. Alkuperäisessä perhepotretissa sylissä istunut pikku taapero onkin uusintaotoksessa kasvanut isokokoiseksi aikuiseksi. Mustavalkoisen kuvan peltomaisema on puolestaan 50 vuodessa muuttunut uudeksi kaupunginosaksi.

Nyt Keski-Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä käynnistyy kuuden museon yhteishanke ”Kuvaa uusiksi – jälleenvalokuvausta kotikulmilla”. Sen tarkoituksena on muun muassa innostaa ihmisiä tallentamaan lähiseutunsa muutoksia.

”Museoilla on kymmeniä, jopa satojatuhansia vanhoja valokuvia kokoelmissa. Se ei riitä, että ne vaan makaavat hyllyissä ja palvelimilla, vaan etsitään erilaisia tapoja saada ne käyttöön ja paikallisille iloksi. Kun kuvat yhdistetään paikkoihin, ne kertovat ehkä enemmän ja herättävät ihmisten muistoja”, kertoo Tuusulan museon projektikoordinaattori Inka Tuominen.

Samalla se on myös tapa luoda uutta pandemiamaailmaan soveltuvaa museotoimintaa.

”Tuntuu, että ihmisillä on sellaista patoutunutta museotoiminnan tarvetta. Onhan tämä, että ollaan ulkona ja kävellään, paljon koronaturvallisempaa kuin että järjestettäisi toimintaa esimerkiksi sisätiloissa.”

Innostamalla paikallisia kuvaamaan kohteita uusiksi museot saavat myös apuvoimia nykytilanteen dokumentoimiseen. Tätä varten on tehty kännykkään ladattava sovellus nimeltä Ajapaik.

Sen avulla kuvaamisesta kiinnostuneet voivat helposti löytää vanhojen kuvien kohteiden tarkan sijainnin ja ladata kuvia palveluun. Sovellus myös auttaa kuvaajaa löytämään saman kuvakulman, josta alkuperäinen kuva on otettu.

Jälleenvalokuvaaminen ei ole Suomessa uutta. Esimerkiksi yleishyödyllinen yhdistys Wikimedia Suomi käynnisti kolme vuotta sitten hankkeen, jonka tarkoituksena oli kuvata uudestaan erilaisia kohteita Helsingissä.

Instagram-tilin Helsinki eilen ja tänään seuraajat pääsevät puolestaan vertailemaan vanhoja ja uusia kuvia Helsingistä.

Inka Tuomisen mukaan Keski-Uudenmaan ja Kanta-Hämeen kuuden museon hanke on kuitenkin ensimmäinen laatuaan Suomessa. Se on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun museot joukkoistavat jälleenvalokuvaamisen sovelluksen avulla näin suuressa mittakaavassa.

Museoiden erilaisista valokuvapankeista - kuten Finnasta tai Muistajasta - löytyy myös valtava määrä digitoituja kuvia. Niistä voi valita mieluisan ja lähteä kuvaamaan kohdetta uudestaan.

Uudelleen kuvaamista voi harrastaa joko yksin tai ryhmässä. Kuvaa uusiksi -hankkeessa mukana olevat museot järjestävät syksyllä 2021 ja keväällä 2022 ilmaisia kävelykierroksia halukkaille.

Näiden aikana tutustutaan vanhoissa kuvissa näkyviin kohteisiin, kuvataan uusia kuvia ja keskustellaan alueen muutoksista. Mukana kierroksilla on myös museon edustaja, joka kertoo lisää kohteista ja uudelleen kuvaamisesta.

Ensimmäinen kierros toteutettiin Hyvinkäällä Hyvinkäänkylässä torstaina 9. syyskuuta. Kierrokselle saatiin yhteensä seitsemän osallistujaa, joista suurin osa oli paikallisia.

”Seuraaville kierroksille oli jonkin verran enemmän jo ilmoittautuneita. Ihan mukavasti ensimmäinen kierros meni, kierrettiin kuvaamassa yhteensä kuusi kohdetta ja ihan hauskoja kuvia saatiin”, kertoo Tuominen.

Mukana hankkeessa on Hyvinkään kaupunginmuseo, Keravan museopalvelut, Nurmijärven museo, Mäntsälän museotoimi, Riihimäen kaupunginmuseo ja Tuusulan museo.

Syyskuussa kävellään vielä Keravalla ja Nurmijärvellä ja lokakuussa ainakin Tuusulassa ja Hyvinkään keskustassa.

Kuinka tarkka täytyy olla uutta kuvaa ottaessa?

”Vaan taivas on rajana siinä, kuinka samanlaista kuvaa tavoittelee. Tässä on kaikki mahdollisuudet hifistelyyn. Voi esimerkiksi katsoa mihin vuodenaikaan kuva on otettu ja pohtia, mistä suunnasta valo tulee, että mihin kellonaikaan kuva voisi olla otettu”, Tuominen sanoo.

Mutta pienempikin panostus palkitsee.

”Se voi olla ihan riittävä, että menee ja ottaa kuvan samasta kohteesta suunnilleen samasta kulmasta. Jo pelkästään se jälleenkuvaamisen kokemus on hauska.”

Seuraavan kävelykierroksen teemana on torstaina 16.9. Keravan asemanseudun jälleenkuvaus. Lähtö on Volmari Iso-Hollon aukiolta kello 18. Lisätietoa tästä ja muista kävelykierroksista löytyy esimerkiksi hankkeen Facebooksivuilta: Kuvaa uusiksi - jälleenkuvausta kotikulmilla.

