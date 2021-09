Hyvinkään lentokoneonnettomuuden tutkinta on alkanut. Tapaus on herättänyt runsaasti keskustelua ilmailupiireissä.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on aloittanut Hyvinkään lento-onnettomuuden varsinaisen tutkinnan.

Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui maanantaina sattuneessa pienkoneonnettomuudessa Hyvinkään lentokentällä.

Onnettomuudessa loukkaantunut henkilö on HS:n tietojen mukaan koreografi-tanssija Sami Saikkonen. Hänet vietiin eilen sairaalaan.

Onnettomuustutkintakeskuksen ilmailuonnettomuuksien erikoistutkija Juho Poisio kertoo, että lentokonetta ja onnettomuuspaikkaa on jo käyty kuvaamassa.

”Olemme tutkineet myös konetta, että miltä se näyttää. Kone on siirretty huoltohalliin.”

Varsinaisen tutkinnan käynnistämisestä ilmoitti STT:lle Otkesin viestintäpäällikkö Tiina Bieber. Hänen mukaansa tutkimusryhmä nimettäneen loppuviikosta.

Tässä vaiheessa ei vielä ole tiedossa, mikä on voinut johtaa onnettomuuteen.

Se tiedetään, että lentäminen oli molemmille koneessa olleille tuttua. Sami Saikkonen, joka loukkaantui onnettomuudessa ja vietiin sairaalan, on toiminut myös lennonopettajana. Lentolupakirjan hän sai 2011.

Lue myös: Sami Saikkonen on entinen balettitanssija, joka näyttelee ja ohjaa - mutta myös lentää

Saikkonen ja toinen lentäjä olivat maanantaina suorittamassa kertauskoululentoa, kertoo paikalla ollut harrastaja Ilari Härkönen. Jokaisen pienkoneilla lentävän on kahden vuoden välein suoritettava kertauskoululento opettajan kanssa. Sen aikana kerrataan erilaisia kuvioita ja tehdään muun muassa laskuharjoituksia.

Onnettomuus tapahtui Härkösen mukaan ensimmäisen laskuharjoituksen aikana. Jostain vielä tuntemattomasta syystä se epäonnistui.

Kone oli harvinaisempi, itse rakennettu RV-8 -kone. Onnettomuustutkintakeskuksen Juho Poisio ei kuitenkaan ota kantaa siihen oliko koneen mallilla jotain vaikutusta onnettomuuteen.

”Sekin varmasti selvitetään tässä tutkinnan kuluessa.”

Turmakone oli harvinaisempi, itse rakennettu ”RV-8”.

Poisio on toiminut ilmailuonnettomuuksien erikoistutkijana pari vuotta. Tämä on ensimmäinen kerta kun tutkittavana on kuolemaan johtanut onnettomuus.

Tutkintapolku etenee hänen mukaan niin, että ensin suoritetaan paikkatutkinta lentokoneen ympärillä.

”Sitten sen jälkeen kuullaan mahdolliset silminnäkijät ja onnettomuuteen osalliset. Sitä kautta lähtee tarkentumaan se tarina siitä, että mistä syystä onnettomuus on voinut johtua. Kun saadaan näitä kuulemisia tehtyä, se selkiyttää mihin asioihin lähdetään tutkinnassa keskittymään”, Posio kertoi HS:lle aamupäivällä.

Täysimittaisen tutkinnan valmistumiseen menee arviolta 6–9 kuukautta.

”Joskus menee pidempäänkin, mutta tuo on aika realistinen aikataulu. Se on keskimääräinen aika mitä yleensä menee.”

Joukko viranomaisia saapui tutkimaan turmapaikkaa pian onnettomuuden jälkeen maanantaina alkuiltapäivästä.

Tutkinta johtaa tutkintaselostukseen. Selostuksessa erotellaan onnettomuuteen johtavat syyt ja tehdään mahdollisesti myös turvallisuussuosituksia.

”Nämä mahdolliset turvallisuussuositukset kohdistetaan niille organisaatioille, joiden toiminnassa me havaitaan jotain parannettavaa. Sillä pyritään, että tällaisia vastaavanlaisia onnettomuuksia ei jatkossa pääsisi tapahtumaan.”

Hyvinkään onnettomuuden tutkinta on jaettu kahteen osaan. Tässä tapauksessa, kun rikosta ei epäillä, Itä-Uudenmaan poliisi tutkii ainoastaan kuolinsyytä. Otkes puolestaan vastaa onnettomuustutkinnasta.

Ilmailuharrastajapiireissä onnettomuus on herättänyt paljon keskustelua. Sekä Saikkonen että turmassa menehtynyt lentäjä ovat monelle harrastajalle tuttuja.

Luonnollisesti tällainen koskettaa yhteisöä, kertoo Hyvinkään lentokentän päällikkönä 15 vuotta toiminut Jukka Helminen.

”Aina kun jotain sattuu - ei sen tarvitse liittyä vain lentämiseen - niin varsinkin jos tuttuja henkilöitä on osallisina, niin kyllä se aina pysäyttää ja aiheuttaa keskusteluja pitkäänkin.”

Lentokentän toiminta on jo palautunut normaaliksi.