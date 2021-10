Tarinat laivoja upottavista merihirviöistä ovat kautta aikojen pelottaneet ihmisiä ympäri maailmaa. Hyvinkäällä syvennytään sunnuntaina 17. lokakuuta hirviötarinoiden syntyyn.

Tarinoita valtavista merikäärmeistä on kerrottu jo muun muassa 1500-luvulla. Kuvassa merikäärme historioitsija Olaus Magnuksen kirjasta vuodelta 1555.

Jättimäisiä luikertelevia merikäärmeitä, valtavia mustekaloja, jotka upottavat kokonaisia laivoja, ja myyttinen Kraken -hirviö. Kautta aikojen ihminen on kuvitellut mitä mielikuvituksellisimpien olentojen vaanivan meren syvyyksissä.

Nämä tarinat ja niiden synty herättivät Turun yliopiston erikoistutkijan ja tietokirjailijan Otto Latvan kiinnostuksen. Hän päätti tehdä väitöskirjansa aiheesta, joka julkaistiin vuonna 2019.

Nyt hän saapuu kertomaan mielenkiintoista tietoa tarinoista Hyvinkäälle.

”Useinhan on uskottu, että nimenomaan merenkävijät ja merenrantojen asukkaat olisivat kertoneet hirviötarinoita ja sitä kautta ne olisi tulleet laajempaan tietoisuuteen. Lopulta tutkimuksessa huomasin, että sen ajan tieteentekijät olivatkin syyllisiä merieläinten hirviöllistämiseen”, Latva kertoo.

Nykyajan meribiologit työskentelevät hyvin eri metodein kuin esimerkiksi 1700- ja 1800-luvun luonnontieteilijät.

”Sen ajan luonnontieteilijät istuivat vielä pitkälti omissa museokammioissaan. Heille ehkä tuotiin jotain näytteitä joistain eläimistä, joita he yrittivät tutkia. Mutta heillä ei ollut mitään tietoa esimerkiksi siitä, miten eläimet käyttäytyivät luonnossa.”

Merenkävijöillä taas olisi ollut tietoa, mutta sen ajan säätyeroista johtuen, ylempiin säätyihin kuuluvat tutkijat eivät usein haastatelleet näitä alemman säädyn merenkävijöitä.

”He turvautuivat mieluummin vanhoihin Antiikin teksteihin, kuin että olisivat kysyneet kalastajilta, jotka olivat jokapäiväisessä tekemisessä meren kanssa.”

Pitkään on esimerkiksi ajateltu, että jättiläiskalmarit ovat merihirviötarinoiden taustalla. On ajateltu, että jättiläiskalmareita pelästyneet merenkävijät ovat kertoneet niistä kauhutarinoita eteenpäin ja nämä ovat sitten alkaneet elää omaa elämäänsä.

Latva huomasi kuitenkin tutkimuksessaan, että jättiläiskalmarit eivät todellisuudessa olleet merenkävijöille mitään verenhimoisia painajaisolentoja, vaan luonnollinen osa merta ja toivottu saalis. Hirviömäisen merkityksen ne saivat vasta 1700- ja 1800-luvulla tiedemiesten tulkintojen takia.

”Sitten on tämä kuuluisa Kraken, jota usein väitetään mustekalaeläimeksi. Se on klassinen esimerkki tällaisesta epämääräisestä olennosta, josta 1700-luvun luonnontieteilijät halusivat väkisin löytää jonkun eläimen, josta se tarina on syntynyt.”

Latvan mukaan Kraken vaikuttaa pikemminkin olleen vanhassa skandinaavisessa kielessä sana, jolla viitattiin yksinkertaisesti vain tuntemattomaan.

”Kraken tarkoitti kaikkea outoa, jota nähtiin merillä. Ihan vaikka jokin hiekkasärkkä, joka näytti oudolta, eikä sitä oltu merkitty merikarttaan, oli kraken.”

Merimunkki oli olento, joka oli puoliksi kala ja puoliksi munkki. Tarinoiden mukaan merimunkki löydettiin 1500-luvulla Tanskan ja Ruotsin välisestä salmesta.

Merikäärmetarinoita on tiettävästi kerrottu ainakin jo 1500-luvulla. Kansainväliseen kuuluisuuteen merikäärme nousi 1800-luvulla Latvan mukaan jälleen kerran tiedemiesten ansiosta.

Tiedemiehet pohtivat, mihin eläimeen merikäärmetarinat voisivat perustua, ja merikäärmehavaintoja alkoi pikkuhiljaa tulla yhä enemmän. Merikäärmeboomia siivitti sanomalehtien uutisointi aiheesta.

”Mitä enemmän niistä kerrottiin, sitä enemmän niitä alettiin nähdä. 1800-luvun loppupuolella tulivat myös ensimmäiset merikäärmehavainnot Suomen rannikolla. Esimerkiksi Uudessakaupungissa nähtiin iso merikäärme ja Turussa oli myös havainto.”

Merihirviöitä on monenlaisia. Mutta mikä niistä on mielestäsi kaikista kiehtovin?

”On todella vaikea valita. Kaikki ovat omalla tavallaan kiinnostavia. Mutta ehkä sykähdyttävimpiä merihirviöitä on varmaan japanilainen umibozu, niitä voisi ehkä kuvailla tietynlaisina merikummituksina. Ne ovat todella creepyn oloisia.”

Latva saapuu sunnuntaina 17. lokakuuta luennoimaan merihirviöistä Hyvinkään taidemuseoon. Luennon aikana pohditaan muun muassa miten erilaisia merihirviöitä on eri aikoina kuvattu. Latvan suosittelee luentoa kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Entä uskaltaako luennon jälkeen enää käydä uimassa?

”Sitä en kyllä takaa”, naurahtaa Latva.

Merihirviö-luento järjestetään Hyvinkään taidemuseon isossa näyttelysalissa sunnuntaina 17.10. klo 14.