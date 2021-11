Hyvinkäällä taloa parhaillaan rakennuttava 19-vuotias Ella Sälpäkivi lienee Suomen nuorimpia talonrakennuttajia.

HS kävi tapaamassa Sälpäkiveä talon rakennustyömaalla ja kysymässä, mikä sai nuoren naisen lähtemään rakennusprojektiin.

Sälpäkivi kertoo halunneensa pitkään ostaa itselleen omistusasunnon. Ensimmäisenä ajatuksena ei ollut kuitenkaan oman talon rakennuttaminen.

”Katsoin myytäviä rivitalokolmioita Hyvinkäällä noin puolen vuoden ajan. Kiinnostavien kohteiden hinnat olivat noin 220 000–230 000 euroa, mutta niissä olisi pitänyt tehdä remontti kylpyhuoneessa ja keittiössä, mikä olisi nostanut lopullista hintaa.”

Niinpä Sälpäkivi tuli siihen tulokseen, että hän voisi rakennuttaa itselleen omakotitalon maksamalla vain hieman enemmän.

Sen jälkeen hän alkoi katsoa Hyvinkään kaupungin sivuilta, mitä tontteja kaupunki on myymässä. Sopiva tontti löytyi viime vuoden joulukuussa Metsäkaltevan alueelta. Vanhempiensa kanssa asuessaan Sälpäkivi oli asunut Pavinmäen kaupunginosassa.

Kaupat talopaketista Sälpäkivi teki viime maaliskuun lopussa. Talopaketin pystytys alkoi lokakuussa, aikataulun mukaan talo on valmis ensi vuoden maaliskuussa.

MetsäKaltevan tontille nousee 125 neliön suuruinen talo, jossa on viisi huonetta ja keittiö, sauna sekä autotalli. Sälpäkiven poikaystävä muuttaa myös taloon vuokralaiseksi.

Sälpäkivi kertoo talon rakennuttamisen maksavan noin 300 000 euroa. Lopullinen summa varmistuu, kun talo on valmis. Säästöä rakennuttamisessa on tullut, kun Sälpäkivi on tehnyt tontin siivousta itse ja kilpailuttanut perustus- ja päärakennussuunnittelun.

”Itselläni oli 38 000 euroa, loput rahoitan lainalla. Tarkoitus on, että laina on 25 vuoden kuluttua maksettu pois”, Sälpäkivi kertoo.

Osa 38 000 euron säästöistä kertyi tekemällä työtä ravintola-alalla, osa vanhempien säästämästä pienestä pesämunasta.

Tontti on Hyvinkään kaupungin omistama vuokratontti, Sälpäkivi aikoo lunastaa noin 44 000 euron arvoisen tontin itselleen myöhemmin, kun varallisuus antaa myöten.

Talon lattian betonivalua tehtiin marraskuun toisella viikolla, kun HS kävi tutustumassa Sälpäkiven rakennustyömaahan.

Sälpäkiven talo nousee Hyvinkään omistamalle vuokratontille.

Sälpäkivi kertoo, että rakennusprojekti on toistaiseksi edennyt aikataulussa.

”Mitään suurempia yllätyksiä rakennusprojektin aikana ei ole tullut. Perustukset osoittautuivat suuremmaksi kuin suunnitelmassa oli. Viime viikolla selvisi, että takkoja oli vahingossa tilauksessa kaksi, mutta toinen peruttiin”, Sälpäkivi luettelee.

Sälpäkivi opiskelee parhaillaan sosionomiksi. Päivät menevät opiskelujen parissa ja illat töissä vaatekaupassa ja foodora-lähettinä. Rakennusprojektin asioita hän hoitaa opiskelun ja töiden ohella.

Vaikka päivät ovat pitkiä, nuori rakennuttaja ei koe urakkaa ylivoimaisena.

”Minulla on monta rautaa tulessa, mutta en ole kokenut sitä stressaavana. Rakennuttamisessa on esimerkiksi paljon paperitöitä, jotka on hoidettava. Vanhempani ovat myös alusta lähtien olleet tukenani rakennuttamisessa.”

Kuinka nuoreen rakennuttajaan on suhtauduttu projektin aikana?

”En kohdannut ennakkoluuloja, esimerkiksi kun otin yhteyttä talotehtaisiin ostaessani talopakettia.”

Sälpäkivi on esitellyt rakennuttamisprojektiaan Instagram-tilillään ja TikTok-kanavallaan. TikTok-kanavalla palaute on välillä ollut negatiivista.

”Alussa TikTok-tililleni tuli negatiivista palautetta rakennuttamisprojektistani. Sen jälkeen negatiivista palautetta on ollut vähemmän.”

Ella Sälpäkiven rakennuttamisprojektista ovat aikaisemmin kirjoittaneet Ilta-Sanomat sekä Meillä Kotona.