Hyvinkään uudeksi kirkkoherraksi valittiin Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio. Sitten alkoivat jälkipelit somessa.

Hyvinkään kirkkoherran valintatavasta on noussut arvostelua.

Hyvinkään kirkkovaltuusto valitsi 15. joulukuuta Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorion uudeksi kirkkoherraksi. Vaalissa annettiin ensimmäisellä äänestyskierroksella yhteensä 33 ääntä, joista Kevätsalo-Vuorio sai yli puolet, 19 ääntä.

Kirkkoherran vaalissa ehdolla ollut ja valitsematta jäänyt Mikko Pelkonen arvosteli vaalitapaa sosiaalisessa mediassa vaalin jälkeen.

”En tullut valituksi Hyvinkään kirkkoherran virkaan. Suurimman vääryyden Hyvinkään kirkkovaltuutetut tekivät kuitenkin siinä, että veivät paikallisilta kristityiltä mahdollisuuden valita itselleen kirkkoherran”, Pelkonen kirjoitti.

Pelkonen toimii tällä hetkellä Iitin kirkkoherrana. Pelkonen sanoo Helsingin Sanomille, ettei hän esittänyt kritiikkiään vaalitapaa kohtaan siksi, ettei tullut valituksi kirkkoherraksi.

”Kun kirkkovaltuutetut ja tuomiokapituli tekevät päätöksen kirkkoherrasta, ajatus on ylimielinen. Sellainen, että kirkon vallankäyttäjät tietävät valinnasta paremmin kuin seurakuntalaiset. Valtuutettujen tehdessä valinnan lopputulokseen saattaa vaikuttaa eturyhmien tekemä sopimus. Kun seurakuntalaiset ovat puhuneet vaalissa, pulinat on pois lopputuloksen suhteen”, Pelkonen perustelee.

Hyvinkään kirkkovaltuusto päätti kesäkuussa äänestyksen jälkeen, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla eli valinnan tekevät kirkkovaltuutetut.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Kiuttu äänesti tuolloin välillisen vaalin puolesta. Hän sanoo nyt kuulleensa, että välillisen vaalitavan käytöstä on tullut palautetta.

”Valmistelutyöryhmässä ja kirkkoneuvoston kokouksissa mukana olleena on syytä todeta, että kirkkoherran vaalitapa oli kohtuuttoman monivaiheinen. Etukäteen ei nähnyt, miten pitkäkestoinen vaalin valmistelusta muodostuu. Ongelmana on myös siinä, että vaikka valtuutetut saavat runsaasti materiaalia, tulee aineisto painottuneena lähelle vaalia ja pohjana on kirkkoneuvoston esitys”, Kiuttu pohtii.

Nyt Kiuttu on sitä mieltä, että seurakuntien on syytä kuunnella toisten seurakuntien kokemuksia ja harkita tarkkaan, kumpi vaalitapa soveltuu omaan seurakuntaan. Hän painottaa, ettei hänen mielipiteensä johdu kirkkoherran vaalin lopputuloksesta.

”Välillisen vaalin nähtyäni valitsisin jatkossa perinteisen valtuustovaalin. Todennäköisesti yhteinen, suora vaali myös sitouttaa seurakuntalaisia”, Kiuttu perustelee.

Hyvinkään uusi kirkkoherra Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio sanoo, ettei ole nähnyt Mikko Pelkosen kritiikkiä vaalitapaa kohtaan, eikä halua siksi ottaa siihen kantaa.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtavana kappalaisena tällä hetkellä toimiva Kevätsalo-Vuorio sanoo yleisesti pitävänsä välillistä vaalia parempana valintatapana kuin sitä, että valinnan tekevät seurakuntalaiset.

Hän perustelee näkemystään sillä, että äänestysprosentti on historiallisesti ollut alhainen, kun seurakuntalaiset ovat äänestäneet kirkkoherrasta.

”Välillisessä vaalissa kirkkoherraksi hakeneille voidaan tehdä soveltuvuustesti. Soveltuvuuden testaaminen on osa nykyaikaista työnhakuprosessia. Seurakuntalaisten valitessa soveltuvuustestiä ei tehdä, vaan ehdokkaat antavat saarnanäytteen. Saarnanäyte ei anna hakijasta täydellistä kuvaa, koska kirkkoherralla on myös oltava johtamistaitoja, koska hän on ison työyhteisön johtaja.”

Kevätsalo-Vuorio muistuttaa, että seurakuntalaisten ääni kuuluu myös luottamushenkilöiden tekemässä vaalissa.

”Luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten valitsemia. Eli jokainen seurakuntalainen on voinut käyttää äänioikeuttaan ja äänestää päättäjiä tekemään päätöksiä seurakunnan merkittävistä asioista.”

Kevätsalo-Vuorio painottaa, että seurakunnalla on aina mahdollisuus valita kumpaa valintatapaa käytetään.

”On tärkeää arvioida, mikä valintatapa sopii parhaiten kuhunkin tilanteeseen.”

Kirkkoherran valinta on ollut mahdollista välillisillä vaaleilla vuodesta 2014 alusta alkaen. Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Ennen lakimuutosta kirkkoherran vaalin toimittivat aina seurakuntalaiset.

Hyvinkään seurakunta kuuluu Espoon hiippakuntaan. Espoon hiippakunnassa on vuoden 2014 lakiuudistuksen jälkeen toimitettu yhdeksän kirkkoherran vaalia. Näistä yksi, Hangon suomalaisen seurakunnan vaali, toimitettiin välittömänä vaalina ja muut kahdeksan välillisinä vaaleina.

Hyvinkäälle valittiin uusi kirkkoherra, kun kirkkoherra Ilkka Järvinen jäi eläkkeelle.