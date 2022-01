Hyvinkäällä tehtiin kaikkien aikojen vauvaennätys, kun sairaalassa syntyi yhteensä 2 154 vauvaa yhden vuoden aikana. Aiemmin synnytyksiä on ollut noin 1 800 vuosittain.

Joulukuussa Hyvinkään sairaalan synnytysosastolla tehtiin iloinen ennätys. Silloin ylittyi ensimmäistä kertaa ikinä 2 000 synnytyksen raja. Koko vuoden 2021 vauvasaldoksi tuli lopulta 2 154 lasta.

Luku on merkittävä, jos peilaa aikaisempiin vuosiin. Tavallisesti sairaalassa on syntynyt noin 1 800 vauvaa vuosittain. Edellinenkin ennätys – 1 866 vauvaa vuonna 2020 – jäi kauas taakse.

”Onhan se aika mahtava määrä”, iloitsee Hyvinkään sairaalan naistentautien ja synnytysten ylilääkäri Maija Jakobsson.

Perinteisesti kevät on synnytyssairaaloissa aina ollut vilkasta aikaa ja loppuvuotta kohti tahti on rauhoittunut.

”Meillä on ollut tasaisen vilkasta koko vuoden. Marras- ja joulukuussa on esimerkiksi usein ollut hiljaista, mutta viime vuonna oli silloinkin ihan kivasti synnyttäjiä. Hiljaisia aikoja ei ole ollut.”

Näin suuri määrä synnytyksiä on kuitenkin aiheuttanut jonkin verran painetta. Jakobssonin kuvailee, kuinka aiemmin on puhuttu 2 000 synnytyksestä eräänlaisena ”maagisena rajana” Hyvinkään sairaalassa. On pohdittu riittävätkö tilat ja henkilökunta, jos se raja ylittyy.

”Olen hämmästynyt siitä, että meillä on näin hyvin mahtunut näin monta synnyttäjää. Mutta täytyy kyllä sanoa, että meidän henkilökunta on tosi väsynyt. Kun on jatkuva kiire, niin kyllä se kuormittaa ja tämä koronatilannekin on kestänyt näin pitkään.”

Viime vuonna käyttöön saatu viides synnytyssali sekä remontin valmistumisen myötä kasvanut määrä osastopaikkoja on kuitenkin helpottanut tilannetta jonkin verran.

Alalla on yleisesti puhuttu kätilöiden kuormituksesta. Sekä kätilöitä että hoitajia on Jakobssonin mukaan siirtynyt pandemian aikana työskentelemään uusiin tehtäviin.

”Esimerkiksi koronarokotukset ja -näytteenotto vetää paljon terveydenalan henkilökuntaa. On aika paha kilpailutilanne, kun niistä tehtävistä saa parempaa palkkaa ja se on päivätyötä.”

Miksi juuri Hyvinkäällä on syntynyt niin paljon vauvoja?

Osittain luvut seuraavat koko maassa näkyvää trendiä. Syntyvyys oli Suomessa pitkään laskussa ja puhuttiin jo vauvakadosta. Sitten tapahtui yllättävä käänne.

”Jo 2020 näkyi, että suunta oli pikkasen ylöspäin, mutta 2021 on jo ollut ihan selvää nousua koko Suomessa. Se on kiva asia, koska on ollut hirveää, että vauvoja on syntynyt niin kauhean vähän”, sanoo Jakobsson.

Hän uskoo, että taustalla on koronatilanne.

”Ihmiset ovat olleet enemmän kotona ja ehkä pohtineet, mikä elämän tarkoitus on.”

Muissa kehittyneissä länsimaissa ei kuitenkaan ole samanlaista kehitystä näkynyt.

Hyvinkään ympärillä on myös voimakkaasti kasvavia kuntia ja tämäkin vaikuttaa Jakobssonin mukaan lukuihin.

Kaikkia halukkaita ei kuitenkaan välttämättä voida ottaa vastaan, jos määrä vielä kasvaa.

”Ihanaa, että meille tullaan, mutta hirveän paljon enemmän ei kyllä mahdu”, Jakobsson tiivistää.

