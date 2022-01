Lauri Laine teki Hyvinkään rautatieaseman pienoismallia kahden vuoden ajan. Lähes nelimetriseen pienoismalliin voi tutustua Hyvinkään kaupunginkirjastossa.

Parikymppinen Lauri Laine on tyytyväinen. Hänen tekemänsä Hyvinkään rautatieaseman pienoismalli on vihdoin valmis, ja työn tulos on ihailtavissa Hyvinkään pääkirjastossa.

”Nyt tuntuu kyllä ihan hyvältä, menihän tässä kuitenkin kaksi vuotta tämän tekemisessä”, Laine kertoo.

Pienoismalli on tarkkaan suunniteltu ja toteutettu huolellisesti pienimpiäkin yksityiskohtia myöten. Pikkuriikkiset ihmiset odottavat laiturilla junaa, pienet polkupyörät on parkkeerattu telineisiin, ja jopa rakennusten yksittäiset laudat on kaiverrettu huolella seiniin.

Lopputulos näyttää rautatieaseman sellaisena kuin se oli vuosituhanteen vaihteessa. Tämän aikakauden Laine valitsi siksi, että hän on syntynyt silloin.

Pienoismalli nimenomaan vuosituhannen vaihteesta osoittautui yllättävän vaikeaksi tehdä. Jotta pienoismallin yksityiskohdat olisivat oikein, Laine tarvitsi valokuvia aseman alueelta. Vanhempia ja uudempia kuvia löytyi kyllä runsaasti, mutta juuri vuosituhannen vaihteesta kuvia ei tuntunut olevan.

Kun kuvia viime vuoden loppupuolella – lähes kahden vuoden etsinnän jälkeen – löytyi, paljastui, että jotkut Laineen jo pienoismalliin tekemät osat eivät vastanneetkaan aikakauden todellisuutta. Ne piti tehdä uudestaan.

”Esimerkiksi Hämeensillan luona jouduin tekemään maastoon muutoksia siinä kohtaa, missä menee rappuset rautatieasemalle. Aikaisemmassa versiossa olin tehnyt maastosta betonisen, mutta selvisi, että 2000-luvun alussa siinä oli puita ja kasvillisuutta”, Laine kertoo.

Myös Hämeensillalla sijaitsevaa liikenneopastinta piti muuttaa.

”Sen paikasta ja muodosta ei ollut mitään hajuakaan, ennen kuin kuvamateriaalia alkoi tulla.”

Projektin vaikein osuus olivat rautatieaseman pohjoispäädyn yksityiskohdat.

”Siellä olevan kävelysillan rakentamisessa tuli aika paljon haasteita. Oikeasti siinä olisi ollut kolmannet rappuset, jotka taittuvat pysäköintialueen suuntaan. Ne jouduttiin jättämään pois. Se kyllä harmitti.”

Tältä näytti Hyvinkään rautatieasemalla vuonna 2003.

Miksi kohteeksi valikoitui juuri Hyvinkään rautatieasema?

Tähän liittyy romanttinen tarina. Laine tapasi nimittäin entisen tyttöystävänsä juuri rautatieasemalla. Tästä ensikohtaamisesta tuli kuluneeksi tasan kolme vuotta, kun Laine viime vuoden loppupuolella sai urakan viimeisteltyä.

Pienoisrautatie on nyt esillä lasivitriinissä Hyvinkään kaupunginkirjaston toisessa kerroksessa.

”Halusin, että se pääsisi kaikkien nähtäville sellaiseen paikkaan, jonne vähävaraisillakin on varaa mennä.”

Pornaisista kotoisin oleva mutta sittemmin Hyvinkäälle muuttanut Laine rakensi pienoismallia vanhempiensa luona Pornaisissa.

Tällainen projekti ei ihan mihin tahansa yksiöön mahdu, sillä pituutta pienoismallilla on lähes neljä metriä. Sen siirtäminen kirjastoon ei ollut ihan yksinkertainen homma.

”Suurella pakettiautolla jouduttiin viemään, ja se piti purkaa kolmeen palaan. Kuljetus hieman jännitti, ja kyllä tuossa hajosikin muutama paikka. Niitä piti sitten korjata kirjastossa.”

Kirjastosta pienoismalli siirtyy Hyvinkäällä sijaitsevaan Suomen Rautatiemuseoon.

Pienoismalli on esillä Hyvinkään pääkirjastossa (Torikatu 5) 28.1. asti. Helmikuun alusta pienoismalliin voi tutustua Suomen Rautatiemuseossa (Hyvinkäänkatu 9).