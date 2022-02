Hyvinkäällä pohditaan nyt voisiko opettajille ja oppilaille suunnattu mielenterveyden ensiapukoulutusta tuoda apua nuorten pahaan oloon.

Ensiapukoulutuksissa käydään läpi, mitä tehdä, jos joku saa sydänkohtauksen tai joutuu onnettomuuteen. Mutta mitä tulisi tehdä, jos esimerkiksi luokkakaverilla on paniikkikohtaus, itsetuhoisia ajatuksia tai ahdistusta?

Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet varsinkin pandemian myötä.

”Nykyään nuorten mielenterveysongelmat ovat jo niin yleisiä, että ne koskettavat melkein meitä kaikkia jollain tasolla. Lähes kaikilla on joku kaveri tai tuttu tai tietää jonkun, jolla on mielenterveysongelmia. Sitten vielä se lisäaspekti, että on hirveä pula psykologeista”, kommentoi Hyvinkään nuorisovaltuuston puheenjohtaja Onni Pusa.

Siksi Hyvinkäällä pohditaan, voisiko nuorille ja opettajille suunnattu mielenterveyden ensiapukoulutus auttaa.

Hyvinkään vihreän valtuustoryhmän tekemässä valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että koulutukseen pääsisi osallistumaan joko yläasteella tai toisen asteen oppilaitoksessa. Jokainen oppilas pääsisi kerran koulutuspolkunsa aikana osallistumaan koulutukseen.

Lue lisää: Mitä Suomessa on tapahtunut, kun niin moni nuori voi pahoin?

Lue lisää: Itsemurhaa yrittäneelle apu oli ”paketti bentsoja”, jolla nuori yritti tappaa itsensä uudestaan – tältä mielenterveyskriisi näyttää nuorten silmin

Hyvinkään perusopetuksen johtaja Mika Heikuran mukaan olisi tarvetta keinoille, joilla voidaan tukea nuorten ja lasten mielenterveyttä. On vielä auki, miten koulutus käytännössä toimisi ja mitä se maksaisi. Opetuslautakunta pyrkii ottamaan asiaan kantaa tämän vuoden aikana.

”Itse näkisin sen ehkä niin, että tällaisen pitäisi mielellään olla suunnitelmallista ja pitkäjänteisempää. Ettei olisi vain yksi kerta ja sitten ajatellaan, että se on siinä.”

Vastaavanlaisia aloitteita on tehty moneen muuhunkin kuntaan. Heikuran mukaan tarkoitus on kartoittaa tarkemmin mitä muualla on tehty ja kerätä kokemuksia.

Onni Pusa pitää aloitetta ehdottomasti tervetulleena, kunhan sen saisi toteutettua järkevällä budjetilla.

”Se kuulostaa todella hyvältä ja voisi nostaa nuorten mielenterveyden käsittelyä esille. Miten voi esimerkiksi huomioida kavereita, miten itsetuhoisia ajatuksia voi saada estettyä ja mistä saa apua.”

Kaupunginhallitus on pyytänyt nuorisovaltuustoltakin lausuntoa aiheen tiimoilta ja Pusa kertoo, että asiaa käsiteltiin hiljattain heidän kokouksessaan.

”Puhuttiin siitä, että paras tapa toteuttaa olisi lisätä tämä asia yhden oppitunnin muodossa yläkoulun ja toisen asteen terveystiedon opetussuunnitelmaan. Tämä vaihtoehto ei välttämättä vaatisi hirveästi lisäkustannuksia, eikä sen tarvitsisi olla niin iso haaste toteuttaa.”