Yksinhuoltajaäiti halusi toteuttaa lastensa toiveen päästä retkelle nuotiopaikalle, mutta sopivaa paikkaa ei heti löytynyt. Ventovieraan hyväsydäminen ehdotus pelasti tilanteen.

Kanssaihmisen ystävällinen ele voi tuoda paljon lohtua epävarman maailmantilanteen keskelle. Tämän sai kokea hyvinkääläinen yksinhuoltajaäiti Minna Suvikunnas.

Suvikunnas halusi viedä nuorimmat lapsensa nuotiopaikalle. Jo omassa lapsuudessaan hänellä syttyi kipinä luonnossa olemiseen ja tekemiseen, ja näitä arvoja hän on halunnut opettaa omille lapsilleen.

Perhe retkeilee paljon niin kesällä kuin talvella, ja lapset usein pyytävät päästä metsään.

”Kuljemme metsissä eväiden kanssa. Reppuun pakataan kesäisin mehua ja hedelmiä, talvella kuumaa kaakaota ja leipiä. Välillä mukana on myös lasten kavereita.”

TäNÄ talvena lapset ovat sattumoisin useasti haistaneet savun tuoksun. Siitä lapsille tuli ajatus retkestä nuotiopaikalle, missä voisi paistaa makkaraa. Suvikunnas halusi toteuttaa lasten toiveen, mutta ongelmaksi muodostui paikka.

”Moni voi mieltää, että talvella voi tehdä nuotion melkein minne vain. Se ei kuitenkaan pidä paikkansa. Nuotio ei kuulu jokamiehenoikeuksiin, vaan sitä varten tarvitaan maanomistajan lupa.”

Tulet saa toki tehdä virallisille nuotiopaikoille, joita löytyy esimerkiksi kansallispuistoista ja erilaisista ulkoilukohteista. Perhettä rajoittaa se, ettei heillä ole autoa.

” ”Yksi ihana rouva kertoi viestissä, että saisin mennä hänen pihaan laittamaan tulet lasten kanssa.”

Suvikunnas päätti kääntyä paikallisen hyvinkääläisen Facebook-ryhmän puoleen. Hän pyysi ihmisiltä vinkkejä lähistöllä sijaitsevista sallituista nuotiopaikoista. Hetken päästä Facebookin viestikansioon saapui erityisen ilahduttava yksityisviesti.

”Yksi ihana rouva kertoi viestissä, että saisin mennä hänen pihaan laittamaan tulet lasten kanssa. Eikä häntä haitannut, että meillä on mukana myös naapurista lapsia. Hän kehotti meitä viestissään ottamaan omat eväät mukaan, mutta puutkin saisimme heiltä käyttöön.”

Suvikunnas kuvailee tätä ventovieraan pyyteetöntä tarjousta uskomattoman hyväsydämiseksi teoksi, joka lämmittää juuri nyt erityisen paljon.

”Maailmassa tapahtuu nyt isoja musertavia asioita, joita seuraamme huolestuneina ja tulevaisuuskin on pelottava. On niin ihanaa huomata, että meillä on hyviä ihmisiä, jotka tekevät pieniä suuria tekoja. Ne auttavat jaksamaan epävakaassa tilanteessa.”

Nyt perhe odottaa jo malttamattomana tulevaa nuotiopäivää.

”Olemme laittaneet retkitarpeita jo kasaan ja odotetaan hirveästi viikonloppua, että pääsemme tulille. Makkarat, mehut, maissit, vaahtokarkit ja muut on jo valmiiksi ostettu.”