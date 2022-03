Hyvinkään kaupungilla on tällä hetkellä huutava pula sijaisista eri aloilla.

Keikkatöitä etsivällä on nyt hyvät mahdollisuudet löytää töitä Hyvinkäällä. Pula sijaisista eri aloilla on niin kova, että kaupunki julkaisi aiheesta avunhuudon Facebookissa.

Töitä on esimerkiksi perusopetuksen sekä ateria- ja puhtauspalveluiden puolella. Varsinkin varhaiskasvatus kaipaa kipeästi apukäsiä.

Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Eila Rapala kertoo, että työvoimapula on ollut haasteena jo pidempään.

Tilanne on kuitenkin Rapalan mukaan selvästi pahentunut parin viime vuoden ajan. Syy tähän on korona. Virus aiheuttaa sairauspoissaoloja, joten sijaisten tarve on suuri. Rapala arvioi, että jo 8–10 aktiivista keikkalaista voisi helpottaa tilannetta.

”Näihin pääsee myös, vaikkei olisi alan koulutusta. Me kyllä perehdytämme ja tukea saa tiimiltä”, lisää Rapala.

Keikkalistoille toivotaan kaikenikäisiä, kunhan löytyy kiinnostusta lasten kanssa tehtävään työhön.

”Terveydentilankin on oltava sellainen, että kykenee lasten kanssa toimimaan. Työssä on kuitenkin paljon ulkoilua ja istutaan esimerkiksi lattialla.”

Myös perusopetuksen puolella koronapandemia on kasvattanut sijaisten tarvetta. Perusopetuksen johtajan Mika Heikuran mukaan pitempiin sijaisuuksiin on saatu työntekijöitä hyvin, mutta lyhytaikaisiin sijaisuuksiin tarvitaan hakijoita.

Työvoimapulaa on myös kaupungin ateria- ja puhtauspalvelujen puolella. Hyvinkään kaupungin puhtauspalvelupäällikkö Tuija Soilin mukaan viikkotasolla on tarvetta on noin 2–7 tekijälle. Tilanne tosin vaihtelee paljon päivästä toiseen.

Soili on työskennellyt kaupungilla jo 30 vuotta. Maaliskuu on hänen mukaansa aina ollut kuukausi, jolloin poissaoloja on paljon. Vaikka kyseessä on vuosittain toistuva ilmiö, sijaistarve on nyt ollut normaalia suurempi.

Soili arvelee, että koronalla on ollut vaikutusta tähän.

”Kun korona alkoi, keikkatyöntekijöiden tarve väheni ja osa sai ehkä töitä muualta. Kun olemme nyt palaneet normaaliin arkeen, olemme huomanneet, ettei keikkatyöntekijöitä ole enää riittävästi.”

Tarjolla on muun muassa laitoshuoltajan keikkatöitä, siivoustöitä sekä avustavia keittiötöitä ateriapalvelujen puolella.

”Tämä sopii kaikenikäisille, joilla vain on asenne, että haluavat tehdä töitä. Vanhimmat keikkatyöläiset ovat olleet yli 70-vuotiaita eläkeläisiä, mutta työ sopii hyvin myös vaikkapa nuorille, esimerkiksi opiskelijoille tai abiturienteille.”

